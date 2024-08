Allan Alemán le reclamó a Edgar Silva algo que hizo hace varios años

Mientras Allan Alemán le reclamó a Edgar Silva, Carlos Castro disfrutó el momento a su manera. Foto: Captura de pantalla.

Allan Alemán, exjugador del Deportivo Saprissa, se robó el show en La Platea de TD Más por reclamarle a Edgar Silva algo que hizo hace muchos años y en la actualidad aún se lo recuerdan.

Edgar estuvo de invitado en el programa para promocionar su nuevo programa “El Buscador en red” y en medio de la tertulia donde contaba la finalidad del programa, Alemán saltó con la tiradera.

Allan le metió el caballo al Flaco para decirle que lo molestan mucho por una pregunta que hizo años atrás.

“Hay un clip suyo que a mí me matan siempre, siempre me matan”, dijo el exmorado, mientras todos los demás al recordar el momento se murieron de la risa.

A los pocos minutos el exjugador siguió diciendo “¿Por qué no pensaste eso hace años cuando sacaste ese clip mío? Cuando me mataste con ese video”, Silva en medio de la risa le respondió “Siempre lo he pensado, pero es que él dijo”.

El video que habló Alemán fue sobre una entrevista que le hizo hace muchos años a Matteo Quintavalle en el programa “Las Paredes Oyen”, en el momento que el empresario hablaba sobre Allan Alemán, Edgar preguntó “¿Entonces Allan Alemán no era un buen jugador? y el italiano respondió “No, era guapo” y ambos se ríeron.