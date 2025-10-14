Anderson Canhoto hace una sentida confesión sobre la decisión que le cambió su vida

Anderson Canhoto figura como uno de los futbolistas más regulares de Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/NORVIN MENDOZA)

Anderson Canhoto, exvolante de Alajuelense, realizó este martes una fuerte confesión en sus redes sociales al reconocer que dejó atrás el consumo de licor.

Mediante su cuenta de Instagram, el brasileño subió una foto con la camiseta del Hatta Club, equipo de Emiratos Árabes Unidos, al que llegó en julio tras salir del cuadro rojinegro.

“Llevo cuatro meses sin alcohol y ahora quiero que siga así toda la vida. Siempre me esfuerzo por mi mejor rendimiento y por mi salud. ¡Dios es tan bueno!“, publicó de manera muy sincera.

De más o menos en Alajuelense

Canhoto se fue al club emiratí tras quedar fuera del León a mediados de año, tras un semestre en el que su rendimiento bajó notablemente, respecto a su primera temporada en la que fue figura.

En su primer certamen fue uno de los jugadores que más participación tuvo en el torneo nacional y en Copa Centroamericana, pero en el segundo vino a menos, y no estuvo convocado para las finales ante Saprissa y Herediano.

Diversos periodistas y aficionados señalaron, en diversas ocasiones, que el jugador se le habría visto, constantemente, en lugares como Barrio La California y en barrio Escalante durante este año.

Los números de Canhoto en Alajuelense

En Alajuelense disputó 58 partidos en total, en los que marcó 10 goles y realizó nueve asistencias. Disputó cuatro clásicos ante Saprissa en los que marcó dos goles y puso una asistencia.