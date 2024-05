Así reaccionó Osael Maroto al saber que lo imitan en Pelando El Ojo

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, estuvo de invitado en el programa Pelando el Ojo en radio Monumental y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que lo imitan en el espacio radial.

“Cuando empezamos en esto de la presidencia en la Federación, un amigo de la universidad me dijo: ‘vas a ver que en cualquier momento te empiezan a imitar en Pelando el Ojo’ y le respondí: ‘ponete serio, ¿qué van a estar imitando, si hay un montón de gente que pueden imitar y en el fútbol ya tienen a muchos?’, y no pasó media hora después y aquí Marcos me empezó a imitar, después de hoy me imitará mucho más”, respondió.

LEA MÁS: Osael Maroto explica por qué el fogueo de la Selección antes de la Copa América está en veremos

Luego de que dijo eso, el imitador Marcos Agüero se mandó valiente a imitarlo contando un poco de la biografía de Maroto y de fondo se escuchaba a Osael muerto de la risa.

Tras ver la imitación, opinó al respecto y solo dio una observación a Marcos, para que en las próximas imitaciones dé más en el clavo.

“No tengo redes sociales, no me gusta verme en la televisión, menos escucharme, pero me acabo de escuchar y hablarme a mí mismo en vivo. Lo único que debemos trabajar es en el peinado, en eso hay que darle una pasadita por la máquina”, comentó.