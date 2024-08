“Creo que se pasaron”, dice Juan Carlos Rojas sobre las criticas tras derrota en Nicaragua

Juan Carlos Rojas reapareció en sus redes sociales para defender el trabajo de Vladimir Quesada y afirmar que las críticas contra su equipo han sido exageradas.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, aplicó una movida que los aficionados morados le señalan como clásica en su repertorio, ya que desaparece luego de las derrotas, espera unos días a que el equipo gane y allí reaparece para sacar pecho.

En esta ocasión tiró una larga publicación en la que dejó de lado la autocrítica y afirmó que “se pasaron” con los cuestionamientos que le hicieron al Monstruo luego de la derrota ante el Real Estelí la semana pasada por la Copa Centroamericana. Para el jerarca se hizo más drama y bola de la cuenta.

Rojas contó que estuvo ocupado en un viaje familiar en el extranjero, ya que andaba dejando a su hijo Fabián en la universidad, pero que igual estaba al tanto de lo que ocurría con la S.

“Más allá de no estar carburando aún como deberíamos, y perder un partido de visita en una cancha difícil, la cual duele más por el contexto ya sabido, de lo que me tiene más impactado es la reacción (o mejor dicho, “sobrerreacción”) mediática de todo esto: El ataque frontal absolutamente indiscriminado sobre el club, el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, el cual sobrepasa cualquier razonabilidad de escrutinio a un club que, objetivamente, es actual tetracampeón, está en zona de clasificación en ambos torneos que disputa, y aún está por recuperar piezas claves, además que hemos actuado de manera profesional, íntegra y apegado a los más altos estándares y valores, dentro y fuera de la cancha.

“Leyendo a algunos medios y escuchando a algunos comentaristas, parecería que de pronto, luego de ganar varios títulos al hilo, a Vladimir se le olvidó cómo dirigir, al gerente cómo armar equipo, y a los dirigentes cómo gestionar. ¿Qué ha pasado con un análisis frío y racional, sin ataques sensacionalistas? En fin, siempre he dicho que a Saprissa se le mide diferente, y que ese es el precio por ser el más grande. Yo estoy ‘OK’ con ese doble estándar (o al menos ya me acostumbré!). Pero juepucha! Creo que se pasaron estos días!”, justificó su accionar.

Rojas de nuevo sacó el tetracampeonato obtenido los últimos dos años como gran carta de presentación y argumento para defender lo que se ha venido haciendo, por lo que pidió paciencia para el proceso, en una clara defensa a todos en la institución.

“En Saprissa tenemos clarita la ruta al éxito. No siempre es una línea recta, a veces hay tropiezos en el camino. Pero les digo esto: No es fácil ni es casualidad ganar 4 títulos seguidos, 6 de los últimos 9, y 11 de los últimos 21. Contundente es esto, y el proceso continúa. Por ahora les pido: ¡un poquito de calma morados! No puedo garantizar el penta, esto es fútbol, pero no dudo que al final estaremos compitiendo de gran manera”, dijo.

Una semana de sentimientos encontrados: he estado en un viaje familiar dejando a mi hijo en la universidad. Es un momento de gran orgullo y alegría, aunque también de mucha nostalgia al ver cómo pasa el tiempo, cómo ya Fabián se “nos hizo grande” y ya se fue de la casa (al menos… pic.twitter.com/X03Da0Cv4x — Juan Carlos Rojas (@presimorado) August 26, 2024

Aficionados reaccionaron a las palabras de Juan Carlos Rojas

Aficionados, especialmente morados, le respondieron al Moradito y le pidieron acciones concretas para mejorar al club.

Estos son algunos de los comentarios:

“La misma cantaleta, nada objetivo, desmanteló el equipo y no contrataron, urge un 9 y todos los saben menos usted y Gila”.

“También hay que ser objetivos a la hora de autoevaluarse, su trabajo como presidente y desempeño tampoco han sido perfectos. El simple hecho de desmeritar el deseo de nuevos fichajes solamente pidiendo calma a la afición, que sabe que se necesitan, NO es ser racional”.

“Si usted defiende a un entrenador que nos hace ver ridículos internacionalmente, si defiende a un gerente que trae lo que no ocupamos, a jugadores que no dan su 100%, a bajarle el tono solo por ganar copitas caseras. Usted no ha entendido lo que significa Saprissa señor, es una lástima”.

“En todo el texto para nada hace mención de Copa Centroamericana. ¿Cuál es el miedo de no mencionar la razón del porqué la afición está con sangre en el ojo? Su conformismo con el torneo local hace que Saprissa quede relegado a un equipo de paso. Si me bloquea, me dará la razón”.

“Ya valimos, en pocas palabras a esperar que se recuperen los lesionados y depender de la suerte porque no hay señales que vayan a quitar el mal DT que tenemos, seguir haciendo el ridículo en lo internacional, porque quieren seguir vendiendo qué Estelí es invencible”.