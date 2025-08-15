Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, conmueve con su hermoso mensaje del Día de la Madre

Carolina Jaikel junto a sus hijos Leonardo y Benjamín (Instagram/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, publicó un hermoso mensaje sobre el Día de las Madres dedicado a sus hijos Leonardo y Benjamín, el cual fue le salió directo del corazón.

En su cuenta de Instagram, la mamita realizó una reflexión sobre lo que este día significa para ella en medio de la fuerte lucha que afronta por su salud.

“Hoy más que nunca le agradezco a Dios poder estar acá con ellos, la oportunidad de levantarme cada día y poder dedicar cada segundo en educarlos y llenarlos de amor. Hoy entiendo que mi tarea más linda e importante es educarlos en el amor de Dios, guiarlos en la fe. Entiendo que mis hijos son prestados, porque son de Dios y que lo único que me puedo llevar al cielo, son ellos. Que Dios nos cuide, proteja y nos dé sabiduría a todas las que tenemos el regalo de ser madres para poder sembrar la semilla del amor de Dios en el corazón de nuestros hijos. ❤️‍🩹🙏🏻 Son mi vida cachorros de mi alma", escribió.

Jaikel está librando una lucha muy valiente contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea; es decir, que se extendió a los huesos, enfermedad que el 4 de agosto dio a conocer, públicamente, que padece.

En la publicación que realizó este viernes, recibió múltiples muestras de cariño y felicitación para salir adelante en todo este tramo.

