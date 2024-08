Celso Gamboa lanza fuerte advertencia a Horacio Esquivel y al Municipal Pérez Zeledón

Celso Gamboa, abogado y aficionado cercano del club Limón Black Star, mandó un fuerte filazo por redes sociales a Horacio Esquivel, técnico del Municipal Pérez Zeledón y a los Guerreros del Sur por una acción que habría hecho el estratega.

Gamboa publicó en su perfil de Facebook dos mensajes, el primero dirigido al técnico, que decía: “Hola, Horacio Esquivel, si quiere jugadores de Limón Black Star, lo correcto es llamar a la directiva y no al jugador. Con razón me juegan como pechos fríos. Siga en esas...”.

El segundo mensaje iba dirigido hacia el club de la máxima categoría: “Hola, Municipal Pérez Zeledón, llévense al que quieran, pero antes nos pagan. Espero que lean los contratos, esto no es Limón FC. Si no hay talento allá, no importa, yo les vendo. Gratis no”.

La Teja intentó contactar a Horacio Esquivel y al presidente del club Juan Luis Artavia por llamada telefónica y mensaje de WhatsApp para conocer su opinión al respecto, pero al cierre de esta nota no han respondido.

Ante las publicaciones de Gamboa le preguntamos a Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, qué relación tiene el abogado con el club caribeño y nos respondió que ninguna, que solo es un aficionado muy cercano.

Celso Gamboa fue directo hacia Horacio Esquivel y el Municipal Pérez Zeledón por una cuestionada acción. Foto: Captura de pantalla.