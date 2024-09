Christian Sandoval confesó la vez que casi le pegan diez aficionados de un equipo grande

Christian Sandoval recordó que poco no sale con bien del estadio Rosabal Cordero.

Christian Sandoval, director de Teletica Radio, contó este martes en el programa La Platea una anécdota que dejó a muchos sorprendidos, debido a una ocasión en que la vio horrible en un estadio de primera división cuando casi le dan una paliza varios fiebres.

El comunicador contó que en el 2013, en la final entre Herediano y Cartaginés, al menos diez aficionados florenses se le fueron encima a pegarle y fue el encargado de seguridad, Carlos Eduarte, quien le salvó la tanda, en el antiguo estadio Rosabal Cordero

“Cuando Herediano pierde 3-1 el partido en Cartago, yo dije que no habría remontada, que Cartaginés sería campeón, que me parecía que el nivel de seguridad y confianza era muy grande.

“Termina el partido en Heredia, yo estoy abajo y me voy a hacer cancha (entrevistas en la cancha) y se me vienen como diez maes, pero eran como diez en realidad, venían directo a pegarme. Yo dije: ‘¡Diay sí, aquí ya!’, y llegó Carlos y otro mae y entre los dos me abrazaron y me llevaron al camerino. Ese día la vi fea, se metió todo mundo a la cancha y eran como diez que se me tiraron encima”, contó.

Al final, Sandoval se salvó de los agresivos fanáticos, pero es una anécdota que más de diez años después sigue teniendo muy viva.