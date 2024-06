Christian Sandoval le tiró sus verdades a la prensa panameña como nunca se había atrevido

Cristian Sandoval no aguantó nada y le tiró durísimo a la prensa y al fútbol panameño.

Christian Sandoval, periodista y director de Teletica Deportes Radio, se enchaquetó como nunca antes con el periodismo y el fútbol panameño, cansado de que le pasen bajando el piso a Costa Rica.

Entre las fuertas declaraciones, el comunicador afirmó que los canaleros no tienen argumentos para sentirse más que los ticos, y que si estos fueron al mundial de Rusia 2018 fue gracias a Tiquicia.

“No existe un parámetro entre Panamá y Costa Rica, a Panamá le falta muchísimo para estar cerca del fútbol de Costa Rica, les duela o no, es la realidad, es la historia, lo que se vive en el contexto del fútbol a nivel internacional.

“Lo que ha hecho Panamá los últimos años no contrasta ni contrarresta con lo que ha sido la historia de Costa Rica y del fútbol hondureño, porque de manera absurda, han tomado a Costa Rica y Honduras y los ponen alrededor de eso.

“La última insensatez es decir que se prefiere perder 3-1 ante Uruguay, pero rematando a marco, haciendo un gol, pero tratando de proponer juego a empatar 0-0 con Brasil, escondidos todo el partido en el marco. Si ellos están satisfechos con eso bien por ellos, pero la verdad a mí como le vaya a Panamá, no me importa si le meten cuatro o cinco , no me resta ni me suma”, tiró.

Para Sandoval el único momento en el que afirma se debería pensar en Panamá es cuando se juegue ante ellos, luego no que hay que darles importancia.

“Me parece que del lado de ellos, de manera absurda y hasta ridícula, hay un pensamiento de querer ver cómo le va a Costa Rica con todo, porque piensan de una forma muy ilusa que están encima del fútbol de Costa Rica porque nos ganaron un par de partidos, o nos ganaron con un gol con la mano un partido donde nunca les debimos haber regalado la clasificación al mundial, porque les obsequiamos esa clasificación.

“Eso es culpa de nosotros, de todos los ticos que celebramos que perdimos el partido y clasificaron a Panamá en el último momento (para eliminar a Estados Unidos), es algo que es nuestra culpa, a nosotros no nos debe importar lo que piensen los panameños”, mandó más rudo.