Christian Sandoval tiró un comentario que no gustará en Alajuelense

Christian Sandoval tiró un baldazo de agua fría a Alajuelense al recordarles la historia de cuando han sido líderes recientemente.

Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, lanzó este lunes un comentario que no hizo gracia a muchos aficionados de Alajuelense que andan felices porque su equipo aseguró el primer lugar de la primera fase del Apertura 2024.

Durante el espacio mañanero de Teletica Deportes Radio, el comunicador le bajó un poco el tono a los conseguido por los manudos al recordar que en el pasado al León de nada le sirvió ser líder si al final no pudo ser campeón, detalle que no descartó que suceda de nuevo.

“La historia no se puede borrar, hay gente que dice que van a sacar el resultado para borrar la historia, pero no, no, la historia no se borra, ahí está y esta dice que la Liga está en una laaarga sequía, que los resultados no se le han dado, que de los últimos 21 campeonatos solo ganó uno”

“La historia dice que de las últimas seis veces que fue líder general, perdió cinco veces el título, o sea que de nada le sirvió llegar primero en el campeonato, esa es la historia y eso no se puede borrar”.

La historia dice que cuando La Liga llega líder pierde el título pic.twitter.com/pwsmuopZbS — TD Más (@tdmas_cr) November 25, 2024

El clip del programa fue compartido por TD Más y allí los manudos reclamaron que medio de la alegría, Sandoval les tiró un baldazo de agua fría.