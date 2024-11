Erick Lonnis está en búsqueda de una aficionada con la que vivió un momento hermoso

Erick Lonnis vivió un momento muy lindo con una aficionada en el partido entre Costa Rica y Panamá. (Jose Cordero)

Erick Lonnis vivió este jueves un momento muy tierno durante la transmisión del partido entre la Selección de Costa Rica y Panamá en el Estadio Nacional, en La Sabana.

El comentarista estaba haciendo su trabajo de manera normal cuando una aficionada interrumpió la transmisión y hasta entró al aire para saludarlo y darle un gran abrazo.

En su cuenta de Instagram, el exportero de la Tricolor y del Saprissa contó cómo se dio la situación para que la muchacha pudiera tener la oportunidad, por la que estaba feliz de la vida.

“¿Cómo no amar el fútbol? Sobre todo por el cariño recibido y lo que me ha permitido hacer por las personas. Gracias a J (Jorge Martínez) que estaba en todas e incentivó que eso sucediera y al camarógrafo Fernando La Fuente, que con su agudeza profesional captó el momento, lo editó y me lo envió. Mil gracias ‘Lafu’. Sucedió ayer durante la transmisión del juego CR Panamá”, escribió.

El asunto no terminó allí, pues además Erick le pidió a sus seguidores que le echen el hombro con una tarea muy especial. “Si alguien conoce la niña o a su madre quisiera contactarlas para agradecerles de manera más personal”, añadió.

Sin duda momentos que hacen más lindo al fútbol.