Esposa de Jonathan Moya publicó este mensaje tras la salida del futbolista de Alajuelense

Joseline Valverde y Jonathan se marcharán a Arabia Saudita (Instagram/Instagram)

Joseline Valverde, esposa del futbolista Jonathan Moya, publicó un mensaje que deja claro cómo está la pareja por la salida del jugador de Alajuelense.

En sus historias de Instagram, la guapa modelo publicó un reel con una reflexión en la que le agradecen a Dios por las cosas que les deparan para mejorar.

“Cuando Dios se involucra, todo cambia para bien, la vida se alinea, la alegría florece, la paz se instala y la satisfacción llega sin esfuerzo”, destaca la frase.

Moya atravesaba momentos muy complejos en el cuadro manudo, con muchos cuestionamientos de parte de la afición y prensa que hacían mucho ruido a su alrededor.

La pareja ahora hará maletas para mudarse a Arabia Saudita, destino en el que el atacante seguirá su carrera.

