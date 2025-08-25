Exjugador de Alajuelense le propuso matrimonio a su novia al mejor estilo de película romántica

Luis Miguel Valle, exjugador manudo y su novia la mediocampista Hannah Mikles (Redes/Instagram)

Luis Miguel Valle, exjugador de Alajuelense, compartió este domingo con sus seguidores de Instagram la manera cómo le propuso matrimonio a su novia, la futbolista Hannah Mikles, con lo que mostró que es todo un romántico.

El volante publicó un video en el que aparece en lo alto de la montaña Round Top, una de las visitadas en la localidad de Alpine, en California Estados Unidos, país del que es originaria su pareja.

En medio de una vista y un paisaje espectacular, el hombre tomó fuerza, se puso de rodillas y le preguntó a Mikles si quiere ser su eposa, ofrecimiento que a ella le causó mucha emoción y aceptó muy feliz.

LEA MÁS: Ella es la futbolista extranjera que le robó el corazón al exmanudo Luis Miguel Valle

Luis Miguel Valle propuso matrimonio a su novia Hannah Mikles en Estados Unidos. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El exvolante manudo, de 36 años lleva cuatro años de andar con Hannah a quien conoció cuando esta llegó al fútbol nacional en el 2021 para jugar con Dimas Escazú.

La montaña en la que Valle hizo la crucial pregunta es un punto que al parecer muchos usan para pedir matrimonio como se pueden ver en diversas publicaciones de personas que se registraron en el lugar.

LEA MÁS: El testimonio y cambio de vida de uno de los principales pupilos de Óscar Ramírez

Luis Miguel Valle propuso matrimonio a su novia Hannah Mikles en Estados Unidos. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Valle estuvo trabajando en Dimas hasta enero del 2024 y actualmente, por lo que indica en sus redes sociales, está en otros proyectos afuera del fútbol.