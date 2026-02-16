Gol de Saprissa genera división entre periodistas de Canal 7. ¿Quiénes creen que debió anularse?

Christian Sandoval cree que el gol de Ariel Rodríguez debió ser anulado.

El programa Teletica Deportes Radio fue el escenario de un acalorado debate por el gol que le validaron a Saprissa este domingo ante Liberia, en el que se reclama una posición prohibida del delantero Ariel Rodríguez.

Debate por el gol de Saprissa: ¿había fuera de juego?

En el espacio pusieron en tela de duda los recursos que tiene el VAR y si se emplearon bien para determinar si el tanto en cuestión debió contar o no.

Christian Sandoval y Andrés González aseguraron que para ellos tuvo que anularse el tanto, mientras que para Juan Carlos Solano y Eduardo Castillo está bien dado.

“Si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a decir que es fuera de juego, es algo muy particular en mi opinión”, destacó.

El punto clave: ¿cabeza o brazo de Ariel Rodríguez?

El comunicador explicó el punto, por lo que algunos afirman que no es offside.

“La justificación y lo que hay alrededor de la línea es que el punto de contacto de la cabeza de Ariel Rodríguez, no del brazo, porque recuerden que el brazo puede estar adelantado, porque lo que se juzga es la intención con la que se puede hacer el gol.

“El brazo puede estar adelantado porque con él no se puede hacer un gol, pero lo que importa acá es la cabeza de Ariel; para mí es una acción muy cerrada en donde existiría fuera de juego”, indicó.

Cuestionamientos al VAR y a las cámaras disponibles

En el programa cuestionaron que apenas hubiera una única toma para determinar una jugada tan cerrada y que los árbitros en el VAR no pudieran tener otra perspectiva.

“Para mí debería haber por default una cámara exacta en el ángulo que te haga ver la imagen de manera correcta”, dijo Solano.

“Lo que sucede es que específicamente en esa zona, de hecho, como lo hace la Premier League, creo, ahora hasta están utilizando iPhones. Deberían existir cámaras específicamente puestas que no sean solo esta, porque esa es una toma general; lo que hace el camarógrafo es moverla, pero debe haber una toma estática que cubra unos 15 metros y te dé un ángulo recto, no uno inclinado”, agregó el comunicador.

