Gustavo López contó anécdota con Keylor Navas y sus compañeros le armaron el bullying

Gustavo López, periodista de Teletica Deportes, sacó de su repertorio de anécdotas una junto a Keylor Navas, por la cual sus compañeros del programa Estudio Estadio le montaron la chota.

El comunicador habló que el detalle que tuvo el arquero con periodistas mexicanos luego del partido entre Pumas y Querétaro, cuando se detuvo a hablar con ellos luego que ellos se lo pidieran, es parecido a algo que le sucedió a él con el meta.

“Yo le agradezco eso a Keylor porque me pasó algo parecido, yo sé que acá todos podemos tener una historia. Final de Champions 2016-2017 contra la Juventus, en Cardiff (Galés). Yo era el único medio tico y Keylor antes de atender a los medios europeos, me atendió primero a mí que iba en representación de Teletica. Eso yo nunca lo olvido y se lo agradezco, es parecido lo que hizo allí de manera estratégica”, contó.

Ante esa historia, su compañeros le tiraron frases como “Con razón no le tirás nunca”, “con razón lo estás defendiendo hace rato”, a lo que Tavo respondió.

”No, no, a él se lo he dicho que no me gustaron algunas ausencias en Copa Oro, pero todo lo demás lo ha hecho bien, es el mejor jugador que ha tenido Costa Rica en su historia".

