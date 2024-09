Jonathan McDonald no se mordió la lengua para decirle sus verdades a Fernán Faerron

Jonathan McDonald y Fernán Faerron terminaron por el piso en un tiro de esquina en el partido entre San Carlos y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )

Jonathan McDonald, delantero de San Carlos, fue franco y directo cuando le consultaron por una publicación que hizo este miércoles en sus redes sociales tirándole duro a Fernán Faerron, delantero de Herediano, a quien tildó de “payaso”.

El atacante norteño no se quitó de lo que dijo y reconoció que la historia que publicó en su cuenta de Instagram sí fue dirigida al zaguero florense, pues está cansado de su comportamiento.

En el programa Cita Deportiva, un espacio regional sancarleño le indicaron si se trata de lo que ellos estaban pensando, eso sin decir el nombre de rojiamarillo y allí el Big Mac se rajó.

“Sí, es eso que usted piensa, a veces es demasiado lo que le han permitido. Yo lo viví y a mí no me permitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en Selección, de dos mundiales y demás y a él más bien yo creo que lo premian demasiado en todo”, tiró duro Jonathan.

Este martes en el encuentro entre San Carlos y Herediano, ambos jugadores tuvieron un fuerte encontronazo casi al final del partido, en el que se agarraron mutuamente previo a un tiro de esquina en el área norteña, motivo por el que el árbitro les jaló el aire y les sacó tarjeta amarilla a los dos.

Jonathan McDonald le mandó este mensaje a Fernán Faerron tras el partido entre Herediano y San Carlos.

McDonald se veía enojado con la actitud y el juego de Faerron en el partido por lo que señaló su estilo, el cual dice que más bien les terminó jugando en contra.

“Ya es hora que él vaya madurando en esa parte, no es necesaria tanta payasada, porque claro que uno marca, él busca, según él, tratar de sacar experiencia, colmillo y sacar un penal, porque ahora básicamente es muy difícil hacerlo, solo con una desconcentración porque con el VAR ahí se ve todo. Si agarra, si no agarra, si golpea, si empuja, ahí se verá todo”.

“Más bien, eso nos ayudó a perder unos valiosos minutos de juego para ellos, para bajar nosotros porque como dicen: ‘nos estaban apedreando el rancho’ y más bien ahí pudimos respirar un poco y organizarnos mejor en las marcas”, destacó en la entrevista.

Habrá que ver ahora si se da una respuesta de Faerron a las palabras de McDonald, quien fiel a su estilo, no se guardó nada.