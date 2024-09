Jorge Martínez le tiró a Horacio Elizondo por una movida que asegura quiere hacerle a la prensa

Jorge Martínez se quejó que Horacio Elizondo está obstaculizando el trabajo de la prensa. Foto: Instagram

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, se quejó este miércoles durante el partido entre Saprissa y San Carlos de una movida que asegura quiere hacerle Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, a la prensa costarricense.

Jota indicó que el argentino le complica el trabajo de la prensa, pues este habría dado una orden para que al periodista de televisión que está en cancha, ya no lo dejen estar entre los banquillos a raíz de la instalación del VAR en el fútbol nacional.

“La función del periodista en cancha únicamente es informar, es traer detalles que pasan en el terreno de juego, los cambios y demás. Hay situaciones que se dan en los banquillos y que está a la vista de todos y son ineludibles y se informan ocasionalmente cuando ocasionalmente ocurren.

“El periodista en cancha nunca va a revisar el VAR, porque no es su competencia, eso le toca solamente al árbitro, el periodista no tiene que ir a ver nada a la pantalla del VAR, eso es un elemento externo a la función que el periodista hace en cancha.

“No entendemos por qué aparece un elemento nuevo en el fútbol nacional que no tiene nada que ver con nuestra labor en cancha, que lo único intenta es ofrecer la información más completa al televidente y ahora el periodista parece ser alguien que no saben dónde colocar ni la Unafut ni la Comisión de Arbitraje, especialmente el señor Horacio Elizondo, que sé que él tomó la decisión o pareciera ser el impulsor de que el periodista se suprima de la cancha”, comentó con molestia el comunicador.

Martínez afirmó que si un periodista no se ajusta al comportamiento que debe tener en cancha, pues que la Unafut y la Comisión de Arbitraje lo saquen si es del caso, pero no por eso tienen que sacarlos a todos de manera permanente.

“Nosotros no vamos a reclamar ni mucho menos si alguien no se comporta como debe ser, pero en este ámbito de profesionales, ojalá que reconsideren un poco su postura porque el VAR es una muy buena herramienta que celebramos que haya llegado, pero no entendemos por qué el periodista en cancha es un obstáculo para un tema del que no tiene ninguna competencia como es esta.

“Ojalá podamos ponernos de acuerdo todos para disfrutar de este espectáculo e informar de la manera más completa”, destacó Martínez.

A ese llamado se sumó Felipe Castro, quien este miércoles está trabajando en el Ricardo Saprissa, con la frase: “Que nos dejen trabajar, es lo único que pedimos, ya son muchos años y nunca nos hemos sentido tan incómodos”, finalizó.