Jugador de Saprissa compartió y se llevó un tesoro de Marco Reus

Marco Reus, estrella alemana de Los Angeles Galaxy, está en Costa Rica para jugar este miércoles ante el Herediano por la Copa de Campeones de la Concacaf y un jugador del Saprissa movió influencias para llevarse un recuerdazo.

Resulta que Gino Vivi, extremo del Saprissa, tuvo la oportunidad con la que muchos soñaban en Tiquicia como lo es conocer al exjugador del Borussia Dortmund y la Selección de Alemania.

Gino visitó la concentración del equipo gringo, club al que aún pertenece su ficha y además de ver a muchos conocidos y amigos, se llevó una foto y una chema firmada por el histórico volante.

Como gran motivo de orgullo, Vivi subió la foto a sus redes, la firma personalizada para Gino y toda la cosa, a quien le agradeció con la frase “Pleasure to have meet you legend” (Un placer conocerte leyenda).