Jugador del Cartaginés se despide de la afición con emotivo mensaje

Carlos Barahona jugará en Chipre. (Rafael Pacheco )

El jugador Carlos Barahona se inspiró en sus redes sociales para escribir una publicación especial hacia los aficionados del Club Sport Cartaginés por su partida al fútbol europeo.

El defensor a través de un posteo en Instagram le dio la gracias a los blanquiazules por el apoyo que le dieron mientras defendió la camiseta del club.

“Hoy me toca cerrar una etapa en mi vida, primeramente agradecerle al Cartaginés que ha sido la institución que me abrió las puertas durante estos años en los que compartimos muy buenos momentos y alegrías. A nuestra afición, muy pronto nos estaremos viendo, porque no es un adiós, sino un hasta pronto” escribió el deportista al compartir unas fotos cuando jugó con los brumosos.

El futbolista jugará en por un año en el Apollon Limasol de Chipre en condición de préstamo y con opción a compra, pero antes de partir extendió su ligamen con Cartaginés por un año más.