Julio César “Rambo” de León eligió al mejor defensor tico que enfrentó y lo llenó de piropos

Gilberto Martínez es recordado como uno de los defensores más aguerridos en Costa Rica. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Julio César “Rambo” de León, es una de las leyendas y jugadores más recordados del fútbol hondureño y en un pódcast destacó que el defensor tico más duro que se topó fue Gilberto “Tuma” Martínez.

El exatacante catracho recordó que en las épocas que ambos estuvieron por Italia, el Tuma estaba en su mejor momento y topárselo era rudísimo por la garra y fuerza que metía.

“Esa puercada que jugó en el Brescia de Italia, un tal Tuma Martínez, ese desastre y me llenaba a patadas en el Calcio (risas). Tuma Martínez era fuera de serie, el mejor defensor tico que enfrenté. Qué animalito ese, ese era una chinche, me daba duro y le pegaba una trompada, pero me seguía dando duro todavía. Por algo somos buenos amigos, porque los caracteres son iguales”

“Los otros defensores que enfrenté también eran buenos, pero de ahí como Tuma no había. Tenía marca y calidad, las dos cosas, es difícil encontrar en un jugador de hoy en día las dos cosas, o marca o es poco bueno con la pelota pero Martínez tenía las dos cosas”, explicó.

Gilberto Martínez enfrentó a jugadores muy talentosos en Italia como a Francesco Totti.

A modo de broma, el Rambo contó que le decía al Tuma que cuando estuvieran en Costa Rica u Honduras allí a sacar el clavo “de tanta patada”.

“Recuerdo que en Italia me lo topé muchas veces, le decía que lo iba agarrar a trompadas a Costa Rica, Pura Vida carajo (risas). Nos dábamos duro”, añadió.