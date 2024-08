Kenneth Vargas mandó este filazo tras la renuncia de Gustavo Alfaro de Costa Rica

Kenneth Vargas mandó un filazo tras la renuncia de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica. (Instagram Kenneth Vargas)

La renuncia de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica ya está generando diversas reacciones y uno que mandó un filazo muy claro es el delantero Kenneth Vargas.

Durante la etapa del Lechuga, Huevito quedó de lado en muchas ocasiones con la Tricolor, a quien a pesar de convocar, le dio muy poca oportunidad de jugar y algunas ocasiones mandó a las gradas.

En su cuenta de Instagram, el atacante del Heart of Midlothian publicó apenas un ratito después a que se diera a conocer la noticia una canción en la que “se despide” del argentino.

La pieza “SORRY 4 THAT MUCH” del rapero colombiano Feid fue la elegida. El jugador publicó la parte adonde dice “Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti, así me quede roto, de esa fiesta en Berlín, solo nos queda la’ foto”.

No es la primera vez que Kenneth usa sus redes para tirar filazos y al parecer con la salida de Alfaro, el seleccionado no quiso quedarse con las ganas.

