Marco Vásquez confiesa lo que aprendió de Jafet Soto para defender a Alajuelense

Marco Vásquez contó que la relación con Jafet Soto fuera de la cancha es muy buena. (Rafael Murillo Rodriguez)

Marco Vásquez, vocero de Liga Deportiva Alajuelense, fue invitado al programa “Casual” de Gustavo López en Tigo Sports, donde confesó una lección que le dejó Jafet Soto, presidente del Herediano, para defender a los manudos sin estresarse demasiado.

El miembro del club mencionó que, desde que escuchó esa frase, ha manejado mejor sus responsabilidades dentro de la institución.

“Jafet Soto lo dijo hace poco: ‘En el fútbol, nunca se debe tomar nada de forma personal, nada es personal’, y tiene razón. Algunos se enojan, empiezan a lanzar ataques personales, y yo les digo que no se molesten, que no es algo personal. Me pareció que esas palabras de Jafet tienen mucho sentido, y trato de aplicarlas cada vez que hablo con los medios de comunicación”, comentó Vásquez.

A pesar de que en varias ocasiones Vásquez y Soto han intercambiado críticas cuando defienden a sus respectivos equipos, el conflicto queda en la cancha, y fuera de ella son amigos. Marco también reconoció, en otro segmento del programa, que Jafet sabe mucho y es muy relevante para el fútbol nacional.