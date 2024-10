Pablo Guzmán lanza un rudo filazo a la Unafut, vea todo lo que les dijo

Pablo Guzmán no se guardó nada con la Unafut tras ver la notificación en el chat de prensa. (Marvin Caravaca)

Pablo Guzmán lanzó un duro filazo a la Unafut por una acción de su departamento de comunicación, la cual, en los tiempos actuales, se considera un error grave.

Guzmán, a pocos minutos de finalizar su programa 120 Minutos en radio Monumental, revisó su teléfono al recibir una notificación del chat de prensa de la Unafut en WhatsApp. Al ver que era la tabla de posiciones, comentó al aire:

“Me preocupé cuando vi el chat de la Unafut que decía: ‘Atención colegas, les comparto la siguiente información’. Pensé que era algo importante, pero era solo la tabla de posiciones actualizada. El partido entre Sporting y Puntarenas terminó el lunes a las 9 p. m., pero la tabla la compartieron hasta el día siguiente, minutos antes de las 11 a. m. Están un poco atrasados, como 14 horas.

“Pero no solo eso compartieron, también el top 5 de goleadores, asistencias y atajadas, 14 horas después de cuando debían estar listos los artes. Seguro a esa hora no tenían gente o estaban muy ocupados haciendo TikToks, en lugar de ayudar a mejorar el fútbol de Costa Rica o de organizar mejor los espacios para que los periodistas en cancha tengan su lugar asignado, y no que a la hora del partido no sepan dónde ubicarlos”, señaló Guzmán.

Concluyó diciendo que seguirá insistiendo en señalar estos errores para ver si las cosas mejoran.

“Lo que me pregunto es cómo es posible que la información más importante la compartan 14 horas después. Unafut da pena. Un día de estos le escribí a Vicky Ross y me dejó en visto, pero seguiré insistiendo en el tema”, finalizó.

