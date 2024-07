Pablo Guzmán se puso como un miura en medio programa cuando le tocaron a Alajuelense

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, brincó cuando le tocaron a Alajuelense, equipo al que reconoce es aficionado, mientras discutía con Rodolfo Mora de la Selección Nacional.

Guzmán y Mora estaban debatiendo este lunes en 120 Minutos, programa de Monumental, sobre el desempeño de la Sele en la Copa América, pero Mora metió a la Liga en el baile y ahí fue donde su jefe brincó.

Mora criticó que Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor, metiera al manudo Joel Cambpell y ahí fue donde se prendió el asunto.

“Estamos hablando de la Selección de Costa Rica, lunes primero de julio y viene aquí a meter a la Liga, deje esa saña, esa perseguidera contra Campbell y la Liga, si no le gusta el estilo del jugador, perfecto, es su opinión, pero deje de meter cosas que acá no estamos discutiendo y no son tema en la conversación”, tiró Guzmán.

Harrick McLean intentó intervenir, pero al no dar resultado, se tiró el show desde la barrera.