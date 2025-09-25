Pablo Guzmán volvió a picar a Osael Maroto con una broma que de fijo le cayó mal al presidente

Pablo Guzmán continuó la broma sobre el "enojo" de Osael Maroto tras estar en 120 Minutos. (Instagram)

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y Monumental tiró este miércoles otra chinita para Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, tras la picosa entrevista del lunes anterior en el espacio 120 Minutos.

Cuando el espacio radial estaba cerca de terminar, estaban hablando sobre entradas a diferentes partidos que regalarían a quien los llamara y allí fue cuando Guzmán aprovechó para bromear.

“Con la reacción tan buena del público, vamos a recibir llamadas para todos, tal vez alguien quiere ir al estadio a ver a la Sele contra Nicaragua, no nos han mandado entradas y espero que después del otro día Osael nos las mande, que no esté bravo todavía”, dijo Guzmán.

Osael Maroto tuvo una entrevista bastante brava el lunes en Radio Monumental. (Jose Cordero/José Cordero)

Luego, inmediatamente aclaró que no está bravo y que se trataba de una broma nada más y que esperaban las entradas para la afición.

El lunes, Maroto cerró el espacio diciendo medio en broma y en serio, que lo iba pensar para volver al espacio, pues lo apretaron bastante con distintos cuestionamientos.

