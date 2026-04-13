Periodista de Teletica Deportes tuvo uno de los días más felices de su vida este domingo

Este domingo 12 de abril será inolvidable para el periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, luego del nacimiento de su primer hijo.

El comunicador publicó un estado en su cuenta de Instagram junto a su esposa Lucía, en el que decía “Que Dios nos acompañe”, previo a ir al hospital para que ella diera a luz.

Dichosamente todo salió bien y por la noche de este domingo nació Alejandro, el primogénito del comunicador a quien le esperan meses de muchos chineos, cuidados y momentos que sin duda vivirán una vida muy diferente a la que acostumbraban.