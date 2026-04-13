Balón Chismoso

Periodista de Teletica Deportes tuvo uno de los días más felices de su vida este domingo

Periodista de Teletica Deportes ya pasó por una de las más lindas experiencias que puede experimentar alguien

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Por Sergio Alvarado

Este domingo 12 de abril será inolvidable para el periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, luego del nacimiento de su primer hijo.

El comunicador publicó un estado en su cuenta de Instagram junto a su esposa Lucía, en el que decía “Que Dios nos acompañe”, previo a ir al hospital para que ella diera a luz.

Dichosamente todo salió bien y por la noche de este domingo nació Alejandro, el primogénito del comunicador a quien le esperan meses de muchos chineos, cuidados y momentos que sin duda vivirán una vida muy diferente a la que acostumbraban.

Miguel Calderón junto a su esposa Lucía recibieron a su primer hijo, Alejandro.
Miguel Calderón junto a su esposa Lucía recibieron a su primer hijo, Alejandro. (Captura pantalla/Captura pantalla)
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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