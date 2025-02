Presentador de televisión explotó y tiró sapos y culebras contra presidente del Saprissa

Juan Gabriel Porras (derecha) del programa Gradería Popular, le tiró como pocas veces a Saprissa y al presidente Juan Carlos Rojas.

Juan Gabriel Porras, más conocido como Porritas, presentador del programa Gradería Popular de TD Más, explotó este domingo como nunca lo había hecho contra la dirigencia del Saprissa, a quienes les tiró durísimo.

Es muy conocido que Porritas es muy morado, un fanático de esos superfieles, de los que nunca falta al estadio, compra toda la mercancía que sacan y, en muchas ocasiones, ha tenido mucha paciencia con el equipo, pero finalmente, estalló tras los malos resultados que suma el Monstruo últimamente.

A Porritas le cayó como una patada el mensaje que publicó el domingo el presidente morado Juan Carlos Rojas, en el que critica el rendimiento del equipo, pues a su criterio se está lavando las manos de una situación que también es su responsabilidad.

“Lo que más me pudre es que la afición ha cumplido, nosotros los aficionados si sacan chema nueva, vamos y se la compramos y se agota el primer día, que si quieren poner el nombre a un puente, ahí todo mundo hablando de la vara, traen gente de afuera que el chat GTP dice que en en 150 partidos ha metido tres goles y se los recibimos como dioses, y hasta les damos las gracias por venir. El equipo juega pésimo y aún así el estadio se llena, el clásico estaba fulleado de gente, en Cartago estaba lleno, en Santa estana lleno luego de ese ridículo.

“Al fiinal el presi morado pone un tuit grandísimo, en el que, básicamente, dice que no es Horizonte Morado, que es el equipo y, suave un toque, pero qué bonito zafarse de la vara ahora, pero en la fecha uno cuando Saprissa fue a San Carlos y ganó por un golazo de Marvin Loría, lo hizo jugando a nada; lo vinimos acá a decir, lo que ganamos fue una guaba, pero lo hicimos sin jugar a nada. Esa vez de la directiva nos mandaron un mensaje y nos dijeron que éramos unos enfermos, ¿Cómo se atreven a decir eso, pero ahora sí dicen que no se juega nada, ahora sí lo reconocen”, tiró muy molesto.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas aparece en redes y lanza este mensaje sobre el mal momento de Saprissa

La afición ha cumplido, la chema nueva se vende en un día, recibimos como dioses a las tuercas que traen, llenamos el estadio ¡Porritas está de un huevo! pic.twitter.com/qXlIBCZHFe — TD Más (@tdmas_cr) February 17, 2025

Porras estaba tan chiva que llegó al punto de decir que iba a hablar todo lo que pensaba y no le importaba si en el equipo o la directiva se enojaban y no le volvían a invitar a nada, como los partidos con figuras públicas moradas que hicieron el año pasado.

“Ese tuit a mí me parece una lavada de manos y a mí esa vara no me cuadra. Ellos siempre dicen que son Los Saprissa, que Saprissa somos todos, la directiva, el equipo, los utileros, los aficionados, que vamos a llenar ese estadio todas las mejengas, hay como once mil socios que pagan y van todos los partidos, para que usted venga ahorita y se quite el tiro a decir que es el equipo. No, papi, esto es un todo, ahora no se vengan a quitar el tiro que eso sí es una suciada.

“Y si no nos quieren invitar a ese partido que hacen, no nos inviten, siempre es la misma vara, tomen una foto con el trofeo y ya, a mí eso es lo que menos me importa, yo quiero que Saprissa quede campeón, no las habladas y excusas”.