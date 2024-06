Presidente Saprissa volvió a picar en redes sociales con unos datos contundentes

Al cumplirse una semana de que Saprissa ganó su copa 40, el presidente morado, Juan Carlos Rojas, compartió una publicación con unos datos que a los aficionados de otros clubes no les gustará.

El presi morado subió en sus redes de X (antes Twitter) e Instagram los títulos que ha ganado Saprissa en los últimos 10 y 20 torneos cortos, ratificando la brecha que hay entre los morados con los demás clubes del país, momento en el que les agradeció a todos los morados por el apoyo para ganar la 40.

“Esto no es casualidad, es producto del trabajo duro de muchas personas totalmente comprometidas con el Saprissa que desde cada trinchera contribuyen al éxito de la institución, y forman un equipazo, desde el mantenimiento del estadio y la cancha, hasta el diseño de los uniformes, la coordinación con prensa, la contabilidad y finanzas, el mercadeo y comunicación, ventas y atención de localidades, sumando a toda el área deportiva y formación.

“Todos juntos son parte del ADN ganador, y no me queda más que agradecerle a cada uno de ellos junto a la directiva y gerencia general. Esto no es de una sola persona, #SaprissaSomosTodos”, comentó.