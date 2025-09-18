¿Qué pasó con Anthony Porras que no volvió a salir en las transmisiones deportivas de Radio Columbia?

Anthony Porras es el perioidista estelar en cancha de Radio Columbia. (Rafael Pacheco Granados)

Anthony Porras es una de las caras y fichas estelares de las transmisiones deportivas de Radio Columbia desde hace muchos años y a muchos les ha extrañado que hace rato no lo escuchan.

El periodista lleva una semana ausente, por lo que en los comentarios de las transmisiones muchos se han cuestionado ¿Qué pasó con la Pitón?, pues hasta lo vieron haciendo apariciones en otros programas como Teléfono Rojo,.

La Teja buscó a Porras y nos contó que está en vacaciones, pues tenía muchas acumuladas y en la empresa le pidieron entonces que se tomara unos días.

“Tenía un periodo de vacaciones entonces aproveché unos días para descansar, estar en familia, ir a la playa y he estado quemando fiebre un poco en streaming en el programa de YouTube de Teléfono Rojo para igual comentar algo”

“Vieras que mucha gente me ha preguntado, oyentes me escriben y preguntan que adónde estoy. La gente se ha sorprendido un poco porque siempre me escuchan y me han hecho la consulta o ponen en las redes de Columbia”, nos contó.

La duda surge porque Porras aparece en muchos espacios todos los días por la mañana y tarde y es el periodista estelar en cancha y en conferencias de prensa, una figura con la que la gente ya desarrollo un vínculo.