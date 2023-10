Una declaración de Bryan Ruiz causa eco y polémica en Argentina

Bryan Ruiz causó polémica en Argentina. (Prensa Alajuelense)

Una declaración que hizo Bryan Ruiz a un medio en Argentina, ha causado eco y hasta polémica en el país sudamericano.

La Comadreja fue entrevistado por el medio Infobae y en medio de la conversación, reveló que el momento cumbre de su carrera, en el 2015 y luego de ser gran figura en el Mundial de Brasil 2014, estuvo a punto de llegar a un grande de ese país y de Latinoamérica.

“Estuve muy cerca de jugar en Boca en 2015. Para mí cuando llegó la oportunidad era un sueño. Si bien siempre se habló de la rivalidad entre Boca y River, a mi Boca es el equipo que más me gusta”, comentó en Infobae.

Más allá de esas palabras, que a muchos soprendieron y a otros no tanto, por la calidad del tico y porque en algún momento salió a la luz ese interés Xeneize, lo que llamó la atención fueron las razones por las que no llegó a vestirse de azul y oro.

“Me gusta Argentina, la historia que tiene, La Bombonera y todo lo que lo rodea. Era una oportunidad que quería tomar, pero no me ayudó el momento. Boca estaba en una situación económica complicada y no fue posible llegar a un acuerdo. Fue muy difícil al final no poder aceptar. Me arrepentí por el hecho de saber que pude vestir la camisa de Boca y no se dio”, afirmó.

Como era de esperarse, muchas personas en redes sociales reaccionaron a lo que dijo Bryan, mientras unos aficionados a otros equipos se burlaban de que no pudieron pagarlo, otros más bien la agarraron con el tico tirándole por revelar un dato que para los seguidores de Boca Juniors era algo privado.

Recordemos que además del Gent de Bélgica y el Twente y PSV, de Países Bajos, el futbolista jugó en el Fulham, de Inglaterra, en el Sporting de Portugal, así como en el Santos de Brasil, para finalizar su gran carrera en el lugar donde nació, que fue en Alajuelense.