Víctor “Mambo” Núñez confesó qué le dijo a Minor Díaz para sacarlo de sus casillas

Minor Díaz y Víctor Núñez fueron expulsados luego del partido entre Liberia y Herediano. Aló Noticias.

Víctor “Mambo” Núñez y Minor Díaz tuvieron una muy acalorada discusión el domingo luego del partido entre Liberia y Herediano, por la que incluso ambos se fueron expulsados.

Las imágenes no dejaban mentir, el técnico pampero estaba que se lo llevaba el Diablo y haciéndole unas caras al asistente florense y unos enjaches bravísimos.

El Mambo confesó en el programa La Platea, en TD Más, qué fue lo que sucedió y la frase que hizo que un amigo de muchos años, como lo es Minor, se enojará tantísimo.

“La vara es que en el partido, la banca de Liberia estaba muy efusiva, en cada jugada le reclamaban al árbitro y yo nada más me les quedaba viendo, hasta que un toque ya me encachimbé, me levanté y les pregunté que qué les pasa, que se quedaran tranquilos, ya Minor me dijo que no le dijera nada a su banca, sino que le dijera a él y yo le respondí que no jodás, ahí fue la primera bronca.

“Luego, cuando iba a terminar el partido, estábamos horribles, estábamos vueltos locos en la banca y yo veía Minor que nos quería ganar de una manera increíble, yo decía: ‘Este mae me tiene loco ya’. Yo he visto a Minor en otros partidos y es intenso, pero es que estaba loco, con unas ganas de ganar. Se veía mucho más efusivo que otros partidos y yo dije: ‘Di está bien’.

“Luego, cuando terminó el partido y voy saliendo, le hago yo: ‘Juéguenle así también a Saprissa’. Ayyyy mae, se puso verde, morado, azul, se volvió loco, me decía de todo, que no jodás, que siempre lo hacen y entonces ya vino el árbitro y nos expulsó a los dos. Al final salimos ya más tranquilos sino nos iban a meter muchos partidos de castigo”, explicó.

Los compañeros del programa, como Cristian Sandoval, Allan Alemán y Carlos Castro, lo vacilaban diciendo que veían tan chiva a Minor que le apostaban ¢5000 al liberiano por las caras que le hacía en el video.

Al final apareció hasta el entrenador, quien mandó un mensaje contando por qué se chiveó así. “Mi equipo siempre sale a ganar, independientemente de dónde juguemos, por eso no me gustó lo que dijo”.

Pese a todo, Mambo contó que conoce a Díaz de toda una vida, que se han agarrado 20 veces como compañeros y que es solo un calentón del momento.

“Ojalá que de verdad le jueguen así a Saprissa, porque yo el jueves a las 10 de las noche le tengo el mensaje preparado a Minor, porque se jugaron la vida en ese partido”, finalizó picando el Mambo.