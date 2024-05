Video muestra quien es la dueña del corazón de Fernando Lesme, delantero de Alajuelense

Fernado Lesme volvió a Costa Rica para jugar con Alajuelense este año. (Rafael Pacheco Granados)

Un video en la red social Tik Tok mostró quién es la guapa empresaria que es la dueña del corazón de Fernando Lesme, delantero de Alajuelense, con quien se ve muy contento.

Paulina Segnini es la dueña de la tienda Aliah Boutique, ubicada en el cantón de Grecia, adonde vende todo tipo de ropa para mujer, quien además es la novia del atacante paraguayo.

En uno de sus videos, ella muestra cómo se arregla para ir a su tienda, adonde comenta que no podía durar mucho alistándose porque “mi novio me iba a ir a dejar, entonces para no atrasarlo porque tenía que estar superpuntual”.

En el momento que contó esa parte, se ve cuando ambos van juntos en carro con Lesme al volante, vestido con una camiseta de los rojinegros y sale haciendo hasta una mueca a modo de broma, como que no tenía de otra que ir a dejar a su pareja.

En sus redes sociales, si bien es cierto Fernando muestra bastante de sus días, no ha presentado a la novia formalmente.

La duda que queda es si es una relación reciente, desde que volvió a Costa Rica para jugar con los manudos en febrero, o si andan desde al año pasado cuando antes de que se fuera para México, cuando militaba con el Municipal Grecia, mismo lugar de la tienda de Segnini.