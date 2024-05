Wálter Centeno revela cuánto paga de pensión y explica porqué detención fue injusta

Wálter Centeno no tiene trabajo desde enero, cuando dejó el banquillo de Desamparados Consultants en la Liga de Ascenso

En menos de un año Wálter Centeno ha sido detenido dos veces por no cumplir con el pago de pensión alimentaria, la demanda de su expareja por uno de los hijos de su anterior relación le ha hecho pasar el amargo trago de tener que entrar a una celda.

La última vez sucedió este martes cuando estuvo casi todo el día en una comisaría en Moravia, de adonde pudo salir hasta pasadas las 6 p.m cuando cumplió con el pago. La primera vez fue en junio del 2023.

Para el técnico y exfutbolista la situación es injusta, le toca pagar una pensión de dos millones cuando tiene casi cinco meses sin trabajo, además que ha cumplido otras obligaciones con su hijo.

“No es posible que tenga que pagar una pensión de ₡2.000.000 cuando no tengo trabajo. Es ilógico y duro, por supuesto, no hay bolsillo que lo aguante. Es la verdad lo que digo y puedo mostrar los depósitos que, gracias a Dios, hemos hecho y hemos corrido, porque muchas veces mi esposa ha corrido y me ha tendido la mano”, dijo para el programa “De Boca en Boca” de Canal 7.

Paté asegura que ha presentado ante las autoridades la solicitud para que le rebajen la pensión, pero que es un trámite lento que aún no han resuelto, para él no es normal que se dure tanto en eso.

“Llevo un trámite de rebajo desde hace seis meses y hasta el día de hoy no ha habido una resolución. El no tener derecho a una respuesta rápida me ha afectado, porque los meses siguen corriendo y el rebajo no llega. Ya fuimos a juicio, ya está para dictar sentencia, nada más que ha durado un montón de tiempo y pasan los días sin una resolución, lo que me afecta, porque se acumula el mes”, dijo.

Centeno dijo que tiene cuatro hijos, dos en la universidad y dos en escuela privada y que siempre ha cubierto sus gastos y ha sido responsable. El Tribunal Supremo de Elecciones en su página web sin embargo muestra cinco registrados.

“Una estudia medicina y otro arquitectura. Además, el hijo que tengo con mi esposa actual entrará a la universidad el próximo año y también debo abonar en ese rubro (el estudio). También pago pensión a ella (la exesposa). Ella puede trabajar, como a mí me mandan a trabajar, ella puede laborar”, tiró.

Para el exjugador y técnico del Saprissa la parte más dura es que uno de sus propios hijos le firme la orden de apremio y lo hayan mandado a la cárcel.

“No es justo que un hijo al que le pagas la universidad te firme una orden de apremio, no es justo. Es el problema que me ha venido persiguiendo, el ‘fantasma’, así lo llamo, el ‘fantasma’ que me ha recorrido 12 años y me sigue persiguiendo. Ya paz, paz”, finalizó.