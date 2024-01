Bambino Pons, creador del “Bolañitos querido” nunca olvidará esto de los aficionados del Saprissa

Juan Manuel "Bambino" Pons trabajó por muchos años en el canal Fox Sports, actualmente está en ESPN. Foto: Instagram.

El narrador argentino Juan Manuel “Bambino” Pons del canal ESPN es conocido por cantar los goles de la Premier League inglesa con canciones de rock y soltar frases chistosas como “¿Para qué te traje?” cuando un futbolista bota una clara oportunidad de gol.

Pero pocos saben que él fue el creador de una de las frases más coreadas por los aficionados del Deportivo Saprissa para apoyar a Christian Bolaños: el “Bolañitos querido”.

Desde que Bola colgó los tacos el año anterior, nos pusimos tras el rastro del Bambino para conocer la historia detrás de ese momento que nació el 12 de diciembre del 2005, cuando narró el gol del morado en el partido del Sydney FC por el Mundial de Clubes en Japón, nos atendió antes que se fuera a narrar Chelsea - Aston Villa por la FA Cup.

“Ese partido lo hice con Juan ‘Tano’ Fazzini, la canción que use para el gol de Bolaños fue ‘Oye cómo va’ de Carlos Santana porque me gusta mucho el rock n’ roll, pero el tema era medio caribeño y salió así ‘Oye cómo va, Bolaños, rico pa’ gozar, qué bueno. Bolañitos querido, está ganado el Saprissa’.

“Se me ocurrió esa canción porque como el costarricense tiene influencias caribeñas, me pareció que correspondía y también logré alinearla con el apellido, ya que él jugaba muy bien y tenía mucha técnica”, dijo.

Nos contó una anécdota que lo marcó a raíz de la narración, desde ese momento le tiene un cariño especial a los ticos y en especial a los aficionados del Monstruo.

“Como en Costa Rica se pasó en vivo el partido por Fox Sports, después recibí muchos faxes y a partir de ahí los ticos me trataron muy bien, después se reflejó cuando relaté Costa Rica - Uruguay por el repechaje al Mundial Sudáfrica 2010.

“El detalle de los faxes me llamó mucho la atención, porque empecé a narrar partidos de la Premier League en el 2000 y los mensajes que llegaban eran de diferentes lugares del continente, como Colombia, Panamá y México, después de ese gol me llegaron muchos de su país y me mostró el corazón de los costarricenses por cómo les gustó mi narración”, indicó.

En medio de la entrevista le causó sorpresa que la frase calara tanto, al punto que fue hasta tendencia en las redes sociales.

“Nunca imaginé que la frase Bolañitos querido haya pegado tanto, creo que es la segunda persona que me lo dice, me di cuenta en los últimos años y me alegra saber que hasta el Saprissa la use”, agregó.

Christian Bolaños en el día de su despedida recordó con cariño su participación en el Mundial de Clubes. (Alonso_Tenorio)

Nos preguntó que cómo estaba Bolaños tras el retiro, le contamos que ahora está a cargo del Saprissa Acamedy y se alegró al saber que siguió ligado al fútbol y expresó la frase “claramente es un elegido”.

En la parte final de la entrevista le agradeció a los ticos por su apoyo y espera que cuando viaje a Tiquicia, conocer en persona al Bola, al que le mandó un mensaje especial para que reviviera un gran recuerdo.

“A la multitud del Saprissa y a los seguidores del fútbol tico les mando un abrazo, sobre todo a Bolaños que espero algún día estar en su tierra, dar una charla y a Bolañitos le digo ‘Oye cómo va, Bolaños, bueno para gozar, qué rico. Gol del Saprissa, Bolaños, y la envoca, qué bueno”.

Se acordó de Paté

Por un lapso de la conversación, se acordó de Walter “Paté” Centeno, porque recordó que le narró varios partidos y no se le olvidó su técnica.

“Era de buen técnica, que arrancaba con buen enganche, de estilo típico sudamericano y también se parecía a Jorge ‘Mágico’ González”, agregó.

Como es muy conocido por poner apodos y con base a los que le ha narrado partidos en la Premier League, le preguntamos a cuáles jugadores nacionales le ha puesto uno y nos dio tres que sin duda le sacarán una que otra carcajada.

“A Paulo César Wanchope le decían la Cobra, pero yo le pondría ‘La Pantera’, porque es moreno y se desplazaba con movimientos felinos con sus piernas largas. Acá le pusieron la Cobra porque picaba en el área y lastimaba al rival”.

“Bryan Ruíz le pondría ‘Pinocho’ por la naricita que tiene y el pelito que se manejaba cuando jugaba con el Fulham, se parece mucho a Bryan Gil, un español que juega en el Tottenham.

“A Joel Campbell sería ‘Chocolate’ por lo morenito, le diría ‘Chocolate Campbell’. Keylor Navas es un arquero extraordinario, hace tiempos jugó en el Nottinhgam Forest, le diría ‘La araña tica’ porque le llega a todos los balones”, describió.