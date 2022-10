Bar D’ Mata es la clásica parada de los aficionados del Saprissa

Hace 36 años, don Álvaro Mata le dio vida al bar D’ Mata, parada obligatoria para los aficionados del Saprissa antes, durante y después de los juegos del Monstruo en el Ricardo Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Se viene el cierre de las semifinales entre Saprissa y Alajuelense y cerquita del estadio Saprissa hay un punto de encuentro, en el que los más fiebres hacen una parada obligatoria antes o después de los encuentros del Monstruo.

Se trata del bar D’ Mata, el emblemático negocio que se ubica al costado sur de la Cueva y que desde hace 36 años reúne a una gran cantidad de saprissistas, así como a aficionados de otros equipos.

Don Álvaro Mata, el dueño del local, está listo para recibir a una gran cantidad de fiebres este viernes y nos contó un poco de historia de su bar y, además, nos confesó que hay un jugador al que le gustaría ver en su negocio.

“Hace 45 años abrí el primer negocio, a la par y se llamaba Tibasito Bar. Cuando se abrió el estadio se podían vender licores y abrimos un bar en el estadio, que se llamaba Bar la Cueva y al tiempo, con un cambio de gerencia nos vinimos al local que tenemos hasta el día de hoy, yo tenía 20 años”, afirmó,

En el negocio abundan artículos alusivos a la "S". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Moraditico

Don Álvaro se confesó moraditico y recordó que de vez en cuando entablaba conversación con don Ricardo Saprissa, pero nunca lo tuvo como cliente.

“Lo conocí, pero era un señor muy ocupado, que andaba buscando nuevos talentos y nunca visitó el bar, nos saludábamos, pero hasta ahí”, afirmó.

Pese a que el fundador del club no se dio una vuelta por el negocio, otros exjugadores y sus familias han visitado el bar.

“A Joel Campbell lo recuerdo de pequeño, como de dos añitos, siempre hemos tenido una buena amistad con sus papás. También ha venido don Marco Rojas, José Francisco Porras, Fausto González y el personal administrativo a veces viene a almorzar, a celebrar un cumpleaños y nos ha visitado el Moradito, Juan Carlos Rojas.

Luz verde. Este viernes, el estadio Saprissa estará a reventar, pues el Ministerio de Salud levantó las órdenes sanitarias que tenía el inmueble y la dirigencia tendrá 3 meses para presentar un plan remedial y así seguir operando al 100 por ciento.

“También ha venido Carlos Santana, la familia de Gabriel Badilla, don Fabio Garnier (expresidente) venía a almorzar todos los días y un día nos visitó el anterior entrenador, Iñaki Alonso. Con la gente del Saprissa nos llevamos muy bien, es que somos vecinos”, afirmó.

El lugar es acogedor y tiene capacidad para unas 60 personas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

– ¿Don Juan Carlos invita?

“Yo no sé, porque él va al segundo nivel y yo me quedo arriba, sé que él conversa con los aficionados, pero no podría decirle”, dijo entre risas.

A reventar

El bar abre de lunes a sábado, de 4 p.m. a mediodía y los domingos abre si hay partidos,pero tienen tanta experiencia en el negocio, que la administración ya tiene todo listo para recibir a los aficionados este viernes.

Uno de los terosos que tiene don Álvaro en el bar es una camisa de la "S" autografiada. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Posiblemente abra un poco antes, porque la gente empieza a llegar temprano, un día como ese, en donde hay un clásico y a estadio lleno, nos visitan muchas personas entonces yo me quedo en la puerta cuidando que todo esté bien.

“Con el bar me ayuda mi esposa Sayuri y en un día como este también cuento con mis hijos Álvaro, Nelson, Jéssica, Yessenia y Mauricio. También me ayudan los cuñados y mi sobrina Andrea, que es una hija para mí, ella se encarga de la cocina”, resaltó.

Don Álvaro sabe que los jugadores y el cuerpo técnico del actual equipo no pueden visitarlo, para no exponerse, dijo él, pero si le gustaría que fueran al bar.

Don Álvaro es pintor y restauró un retrato de don Ricardo Saprissa, que está en el estadio. Prensa Sap.

“Nuestra especialidad, según los clientes, es la pizza artesanal. A la gente también le gustan las alitas, las hamburguesas, tenemos de todo y para todos los gustos”, recalcó.

Al preguntarle a cuál jugador del primer equipo le gustaría ver en el bar, el fiebre ni lo pensó.

“Sin duda a Mariano Torres, la está rompiendo y sería muy feliz si me viniera a visitar”.

Sobre el juego contra Alajuelense, Mata dijo que es un encuentro difícil, pero confía en que el Sapri saldrá victorioso de la semifinal.

“No nos podemos dar el lujo de recibir un gol, pero el equipo juega bien y por eso creo que el partido queda 2-0. Ahora que la Liga jugó acá de local, vinieron muchos aficionados liguistas y me pidieron que me llevara el bar para allá, porque les gustó la manera en la que los atendimos″, comentó.

Javier Molina (izquierda) sabe que antes de cada juego debe hacer una parada obligatoria en el bar. Cortesía.

Satisfechos

Javier Molina, quien tiene 28 años y es socio morado, siempre acostumbra hacer una parada en el bar D’ Mata, en compañía de su amigo, Jostin Alfaro, cuando va a ver los partidos del Monstruo.

Este vecino de San Antonio de Desamparados contó que llegar al bar, al cual él llama el bar de los Morados, es sinónimo de pasarla bien.

“Cada vez que llego me encuentro con morados y obvio el tema de conversación es Saprissa: jugadores, tabla de posiciones, posibles alineaciones y quince minutos antes de que empiece el partido me voy para el estadio, en platea oeste donde tengo mi silla y le digo a Mata: ‘Matica que Dios me lo acompañe, lo veo en el próximo partido’”, expresó.

Otro fiebre que visita el bar es Mauricio Cayasso, quien ha compartido con el presi morado, en una tarde futbolera.

“Siempre suelo ir antes y me encuentro con conocidos. Don Álvaro es una teja, yo le digo Matica y la verdad la atención es de primera, siempre nos sentimos seguros, han llegado aficionados de otros equipos y no pasa nada.

“Cuando he estado con Juan Carlos Rojas, Matica es quien lo invita y nosotros pagamos lo que consumimos”, dijo entre risas.