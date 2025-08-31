Barcelona no pudo con el Rayo Vallecano y el Real Madrid toma la punta

El Barcelona FC no pudo en su visita al Rayo Vallecano de Madrid, y se tuvo que conformar con un empate a un gol.

Florian Lejeune del Rayo marca a Pedri. (AFP/AFP )

Esa paridad permitió a otro club de la capital española, el Real Madrid tomar la cima de la Liga Española, con nueve puntos.

Lamine Yamal puso arriba a los blaugranas, con gol de penal al minuto 40, pero Fran Pérez igualó al minuto 67, en un partido bastante emotivo y de buena calidad.

Barcelona llegó a siete puntos

El Madrid derrotó el sábado al Mallorca, 2 a 1 y esperaba un traspié del Barcelona para asaltar la cima, no obstante, otro club también llegó a nueve puntos y solo es superado por los merengues por el gol diferencia, el Athetic Bilbao.

Los vascos derrotaron de visita al Betis, 2 a 1, con goles de Marc Bartra y Aitor Paredes. Por los béticos descontó Cedric Bakambú.

La acción en España volverá el sábado 13 de setiembre. El líder tendrá una difícil visita al País Vasco, donde enfrentará a la Real Sociedad, mientras que el Barcelona será local ante el Valencia.

La Liga española empieza a calentar.