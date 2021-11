Barlon Sequiera quiere callar bocas y demostrar que tiene calidad para estar en la Sele

Barlon Sequeira tiene un nuevo chance en la Sele luego de jugar varios amistosos con la Tricolor este año. Foto: José Cordero Barlon Sequeira tiene un nuevo chance en la Sele luego de jugar varios amistosos con la Tricolor este año. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El volante de Alajuelense Barlon Sequeira recibió una oportunidad más para demostrar en la selección nacional que la chema no le queda grande y tiene la calidad para pelear un puesto.

La convocatoria del ateniense es una de esas que divide opiniones, el técnico Luis Fernando Suárez cree que tiene calidad para darle otro chance, mientras que buena parte de la afición duda que eso sea así.

Sequeira no es maje, sabe que a su alrededor hay críticas y señalamientos, pero afirma que nada de eso lo va a desinflar para convencer al seleccionador a que lo incluya en la convocatoria que dará el próximo sábado ante Canadá y Honduras.

“Yo estoy muy feliz porque siempre es un orgullo representar a la selección, críticas siempre habrá, los futbolistas siempre estamos expuestos a eso. Yo lo que vengo es a esforzarme y demostrar porque el profe me llama.

“Para gustos los colores, habrá personas que les gusta un tipo de jugador y tal vez uno no, yo me tomó las críticas de la mejor manera, las que son constructivas y las que no, no les doy mucho espacio”, explicó.

Barlon confesó que sigue un consejo de Bryan Ruiz para evitar ver críticas o más mala vibra de la cuenta, porque algunas podrían llegarle.

“Creo que fue Bryan el que dijo que veamos lo menos posible redes sociales, porque hay críticas que no te hacen bien, que te dañan la mente. Yo trato de no ver redes, principalmente Twitter.

“Hay algunos comentarios que a veces sí molestan porque tal vez no se meten con uno sino con la familia, por lo que es complicado aguantar esas cosas. Yo hasta le pido a mis familiares y amigos que también se queden al margen y no me manden cosas”, añadió.

Sequeira disputó este año varios amistosos con la Sele ante Bosnia, México y El Salvador con Ronald González y Luis Fernando Suárez como entrenadores. También fue convocado a la Liga de Naciones en junio, pero no jugó.