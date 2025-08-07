Deportes

Basquetbolista tico Ian Martínez llega a un nuevo equipo

El basquetbolista dio a conocer la noticia este jueves

Por Yenci Aguilar Arroyo
Ian Martínez Jugador de Baloncesto Aggies de la Universidad Estatal de Utah 4 de junio del 2025 Fotografías: Aggies State, Utah
El basquetbolista tico Ian Martínez tiene nuevo equipo. Foto: Archivo. (La Nación/Fotografías: Aggies State, Utah)

El basquetbolista tico Ian Martínez dio un salto en su carrera y jugará en el Elitzur Yavne de Israel, un equipo que compite en la segunda división del baloncesto de ese país.

La noticia fue confirmada por el equipo en sus redes sociales. Martínez tuvo una destacada participación en la Universidad Estatal de Utah, equipo que forma parte de la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos y hace unas semanas estuvo en el Draft de la NBA 2025.

Las redes sociales del club israelí describieron a Ian, de 24 años, como “un anotador natural, un atleta impresionante con buen tiro y un jugador fuerte a ambos lados del campo”, además de resaltar su capacidad para rendir en momentos decisivos con canastas importantes.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

