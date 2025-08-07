Basquetbolista tico Ian Martínez llega a un nuevo equipo

El basquetbolista tico Ian Martínez tiene nuevo equipo. Foto: Archivo. (La Nación/Fotografías: Aggies State, Utah)

El basquetbolista tico Ian Martínez dio un salto en su carrera y jugará en el Elitzur Yavne de Israel, un equipo que compite en la segunda división del baloncesto de ese país.

La noticia fue confirmada por el equipo en sus redes sociales. Martínez tuvo una destacada participación en la Universidad Estatal de Utah, equipo que forma parte de la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos y hace unas semanas estuvo en el Draft de la NBA 2025.

LEA MÁS: Esto es todo lo que debe saber del tico Ian Martínez y su posible ingreso al draft de la NBA

LEA MÁS: Aspiraciones de Ian Martínez de entrar a la NBA siguen vivas pese a no ser elegido en el draft

Las redes sociales del club israelí describieron a Ian, de 24 años, como “un anotador natural, un atleta impresionante con buen tiro y un jugador fuerte a ambos lados del campo”, además de resaltar su capacidad para rendir en momentos decisivos con canastas importantes.