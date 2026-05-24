Belgrano de Córdoba, equipo que mandó a River Plate a la B, le aplicó otra peor este domingo

Belgrano se coronó campeón de Argentina al derrotar 3-2 a River Plate. (DIEGO LIMA/AFP)

Belgrano de Córdoba hizo historia en el fútbol argentino este domingo al coronarse campeón de liga por primera en su historia en una emotiva final en la que derrotó 3-2 a River Plate, en una final muy emotiva e impresionante.

El cuadro pirata escribió su página más dorada ante un rival al que le ha ganado los dos partidos más icónicos de su historia, en el 2011 lo derrotó en la promoción por el descenso y ahora le sacó el título.

Esta vez Belgrano no mandó a River a la B, pero hizo algo que tal vez es más doloroso, como quitarle un campeonato, en una serie en la que por historia y peso lucíancomo favorito, aunque con el fantasma de aquel antecedente.

La acción en la cancha del estadio Mario Alberto Kempes, en la casa de los celestes fue absolutamente agónica, River se adelantó a los 11 minutos con el gol de Facundo Colido, a los 26 lo empató Leonardo Morales y el asunto se veía parejo.

En el segundo tiempo Tomás Galván adelantó otra vez a los Millonarios tras anotar a los 60 minutos y todo parecía que se inclinaba al lado del gigante argentino, pero en los últimos cinco minutos todo cambió dramáticamente.

INCREÍBLE LO QUE PASA EN EL KEMPES😰🔥



BELGRANO LE ESTÁ REMONTANDO A RIVER CON 2 GOLES EN 3 MINS😱



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Nicolás Fernández lo empató de penal los 86 y a los 88 el Uvita, como le apodan al atacante, le dio vuelta al marcador para volver loca a una ciudad que celebra su primer título de campeón, con un guion como si se tratara de una película.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.