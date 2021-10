Bernald Alfaro: “Cuando juego es porque me lo he ganado y lo merezco”

El volante de Alajuelense Bernald Alfaro ha sido de los hombres de confianza de Albert Rudé desde que el técnico tomó las riendas del equipo manudo, por lo que se llena de optimismo con respecto a su papel dentro del cuadro erizo.

Bernald Alfaro pasa uno de sus mejores momentos con los manudos. Fotografía José Cordero Bernald Alfaro pasa uno de sus mejores momentos con los manudos. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

La Teja conversó con Alfaro sobre su actual momento con el equipo, lo que ha vivido y lo que espera ahora que por fin se adueñó de la titularidad.

–¿Cree que está pasando por uno de sus mejores momentos con Alajuelense?

Sí, creo que se puede ver así, ya que el profe ha confiado en mí y me ha dado partidos.

–¿Qué tan importante es lograr la titularidad y sumar minutos?

Importantísimo, los partidos se viven de forma diferente cuando se empieza desde el primer minuto y uno va adquiriendo confianza. La idea es encontrar el mayor rendimiento que pueda dar para que el equipo esté bien y para que me sigan tomando en cuenta.

–¿Por qué le ha costado tanto la consolidación?

Creo que va mucho por el tema de la competencia, siempre he tenido jugadores buenísimos al lado y me ha tocado esperar, pero he mantenido en buen nivel para que cuando me toque jugar, no desentonar. Esto siempre ocurre en los equipos grandes.

– ¿Siente que usted ha sido perjudicado por fichajes de peso como Bryan Ruiz o Celso Borges? ¿Cómo lidia con eso?

Hay que ser fuerte mentalmente y he necesitado ayuda, porque ha sido complicado aceptar esos papeles, pero uno tiene que saber adecuarse y dar el máximo rendimiento. Cuando llegué estaban Luis Garrido, José Miguel Cubero, Alex López y había que pelear por dos puestos, poco a poco me gané la confianza y el cariño de la gente y del cuerpo técnico. Ahora hay grandes jugadores, mejores que yo, pero cuando juego es porque me lo he ganado y lo merezco. Ahorita soy ese que recorre más, que hace el trabajo sucio y que tiene que dar la bolita limpia.

–¿Cómo es el esquema de Rudé?

Él es muy ordenado en lo táctico, entonces uno no entra a inventar, ya que tiene un esquema que uno sigue, entra a la cancha sabiendo lo que debe hacer. Los jugadores no tienen dudas.

–¿Cómo es la competencia en Alajuelense?

Probablemente es uno de los medio campos más complicados para jugar en la región, por los nombres que hay, jugadores históricos para el país y para Alajuelense. Uno trata de adaptarse, ya que si es con Bryan hay que hacer una función, si es con Alex es otra función y con Celso otra. Competimos y eso nos potencia. Cuando falte alguno por lesión, por cargas, por selección o por lo que sea, los demás deben estar bien.

Si el volante debe hacer trabajo extra, dice que no tiene problema en hacerlo. Fotografía José Cordero Si el volante debe hacer trabajo extra, dice que no tiene problema en hacerlo. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

–¿Por qué ha sido tan difícil que la sangre joven se integre y se consolide en la selección?

Eso va más allá de ser Bernald Alfaro, es un tema de generación, algunos de los que han llamado por equis razón no ha podido dar su máximo nivel y no solo yo, toda la sub-23 o las generaciones que vienen atrás. Calidad hay, estoy seguro, pero se necesita que el joven sienta esa confianza de estar en la Sele y que se desempeñe de la mejor manera. No es igual tener dos buenos juegos que estar consolidado. Eso se gana con el tiempo y no hay una clave, solo sé que hay talento y que con tiempo vamos a ir tratando de hacer ese cambio generacional.

–¿Le genera presión que muchos digan que usted debe pasar de ser una promesa a una realidad?

Me alejo de programas deportivos y de redes sociales, pero es imposible no escuchar las cosas buenas y las malas que se dicen de uno.

Más allá de la presión lo veo por el lado positivo, porque algunos dirán que ya soy una realidad y otros que no. Pero uno no se puede echar a morir por las cosas negativas porque el que pierde es uno. Hay gente que tiene buenas intenciones y gente que uno debe analizar lo que dice para saber sí es cierto o no.

– ¿Qué le gusta hacer a Bernald Alfaro?

Me gusta jugar play, estoy metido en el tema de la música, mato el tiempo de esa forma, ya que estoy aprendiendo a tocar guitarra. Si tengo que hacer entrenamiento extra lo hago porque mi enfoque es el futbol y mi idea no es quedarme acá, es potenciarme todo lo que pueda y optar por un contrato en el exterior.

Albert Rudé le da roles muy específicos a cada jugador por lo que saben qué deben hacer. Archivo. Albert Rudé le da roles muy específicos a cada jugador por lo que saben qué deben hacer. Archivo. (Prensa Alajuelense)

–¿A qué música le está entrando?

Me gusta un poquito de todo, pero me estoy tirando más por el rock viejito.

¿Cuánta estima le tiene a Carmelita?, ¿le dolió que descendiera?

Mucha, incluso el torneo pasado cuando estuvo peleando los cuartos de final y las semifinales, no me perdía ni un partido. Siempre estoy atento de los que pasa con el equipo. Entiendo que se rearmaron un poco y hasta voy a dar vueltas al complejo (Wílmer López) porque tengo buena relación con los que fueron mis entrenadores.