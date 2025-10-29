Bernard Mullins se ilusiona con el Cartaginés después del triunfo ante Motagua

La gran victoria del Club Sport Cartaginés en suelo hondureño para sacar la eliminatoria ante el Motagua de dicho país, es una bocanada de oxígeno para el conjunto de Andrés Carevic.

Los brumosos tenían desde el 2013 sin lograr el boleto a la Concacaf Champions Cup, logrando acabar con dicha racha negativa en esta ocasión, tras ganarle el repechaje al Motagua (1-0 y 3-1).

La contundencia de los blanquiazules en Tegucigalpa contra las águilas puede ser un golpe favorable de cara al cierre del certamen nacional, en el que Cartago depende de sus propios resultados, ya que enfrenta una mala racha sin ganar por el torneo nacional.

Cartaginés ganó sin apelaciones al Motagua para sellar su boleto a la Concacaf Champions Cup. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mala racha por torneo nacional

Cartaginés no gana por campeonato nacional desde el domingo 21 de septiembre, cuando impuso sus condiciones ante el Sporting en el Fello Meza con marcador de 1-0.

Desde ese momento, por torneo local, los brumosos enfrentaron a Saprissa con derrota de 2-1 en Tibás; un sorpresivo empate en casa ante Guadalupe 1-1; mismo resultado en Puntarenas en el Lito Pérez, y el fin de semana anterior cayó en Heredia 2-1, algo que encendió las alarmas por el recorte de puntos que le hizo el conjunto florense en la disputa de esa cuarta casilla que da el pase a semifinales.

Bernard Mullins cree que el triunfo con Motagua motivará al equipo

El exjugador del Cartaginés, Bernard Mullins, considera que la forma en la que se sacó esta eliminatoria ante Motagua es muy importante para el futuro inmediato de los brumosos pensando en el torneo local.

“El gane sorprendió por la forma en la que lo hizo, por el marcador. Ojalá sea un punto de motivación para ellos y darse cuenta de que pueden superar ese bache en el torneo nacional y empezar a ganar”, comentó el exfutbolista en una entrevista con La Teja.

Mullins considera que este tipo de series ante un rival como Motagua es una especie de ensayo para futuras series de muerte súbita que pueda afrontar Cartago en el ámbito nacional.

Cartaginés le volvió a ganar a Motagua y lo hizo con un marcador abultado. Bernald Alfaro consiguió uno de los goles brumosos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

“Lo pasó muy bien, se hizo un gran partido, fueron muy efectivos, necesitamos que esa confianza y efectividad la tengan en el torneo local. Aparte de eso la defensa se ve muy bien, Cartago en todos los partidos anota, lo que hay que trabajar es dejar el arco en cero, el partido de ayer es motivación, seguridad, confianza para los muchachos de que sí lo hicieron en una cancha difícil, ante un rival difícil, también lo pueden hacer en el torneo nacional”, dijo el exbrumoso.

Para el exfutbolista, Cartaginés está para clasificar en el certamen local, máxime que depende de sí mismo.

“Cartago depende de sí a diferencia de otros equipos, creo que el calendario es accesible para manejar los partidos, creo que Cartago está para clasificar, con lo que hizo con Motagua tiene que demostrarle a la afición que no fue una casualidad”.

La afición recupera confianza con victorias como estas, asegura el exjugador.

“Con los resultados en el torneo local la gente estaba baja de ánimo, más por lo de Heredia, pero creo que con el triunfo de ayer la afición vuelve a creer y confiamos en que los jugadores tengan la misma actitud que con Motagua para el campeonato nacional”.