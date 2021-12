Berny Ulloa: “El árbitro se ciñó con Alajuelense”

El exárbitro Berny Ulloa criticó al juez central Keylor Herrera en el clásico de anoche y dijo que se ciñó contra Alajuelense y que no fue equitativo.

Según Berny Ulloa, Keylor Herrera se ciñó contra Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Herrera expulsó a Bernal Alfaro al primer minuto del segundo tiempo y condicionó a los manudos a jugar con uno menos en una jugada donde no hubo falta. Alfaro disputó un balón con Kendall Waston y el morado llevó la peor parte, pero no hubo falta de ninguno.

Keyor interpretó mal la acción y diezmó a los manudos.

“Sacó mucha tarjeta, se ciñó con Alajuelense al mostrar tanta tarjeta amarilla. Le faltó equidad y manejo de juego”.

Explicó que el árbitro dialogó con David Guzmán en la primera jugada, que era amarilla y luego le perdonó dos faltas seguidas pero que no tuvo la misma actitud con Bernal Alfaro.

“La roja de Alajuelense no la comparto, si estuvo dialogando y le perdonó tres acciones a Guzmán, le acepto que la primera se la perdone, no las otras dos no y debe tener la misma actitud con Alfaro que solo hizo dos faltas y esa segunda no era ni para amarilla. Muy mal”.

“Fue un arbitraje casero, mal manejado y el árbitro está para impartir justicia y para tener equidad y no la tuvo”.

Añadió que, aparte de que Guzmán debió salir mínimo amonestado, hubo una falta de Kendall Waston donde merecía amarilla y que al final del partido hubo un claro penal en el área manuda que no pito. “Fue un jalonazo claro, un penal, si no lo vio bueno, pero era penal”, comentó.

Berny Ulloa le tiró a Keylor Herrera por ineficiente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Me paree que a Keylor le falta nivel para dirigir partidos importantes, es joven, tiene mucho que aprender, no fue eficiente y al final. En este país seguimos fallando en los partidos importantes”, añadió el exmundialista, uno de los árbitros más reconocidos que ha tenido Costa Rica.