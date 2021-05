En el otro penal manudo, cobrado por Arreola, el asunto llegó al tope, ya que la bola pega en el poste y al parecer roza a Cruz, por lo que el mexicano define en el rebote, ante el reclamo de los morados de que su portero no tocó la pecosa. Primero señaló que no era gol, luego indicó que sí, luego que no, y finalmente se quedó con un sí, orientado por el cuarto árbitro Pedro Navarro.