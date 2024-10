¿Berrinche o rendimiento? Expertos analizan por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro 2024

Vinicius no pudo ganar el Balón de Oro 2024 y algunos expertos analizan las razones detrás de esta pérdida. Instagram.

El planeta fútbol está dividido por una noticia que cayó como un balde de agua fría para algunos: el brasileño Vinicius, delantero del Real Madrid, no fue el ganador del Balón de Oro 2024.

La ceremonia, que se llevó a cabo este lunes, en París, Francia, tomó por sorpresa a los fiebres del deporte rey, y a partir del anuncio de que el galardón sería para Rodri, volante del Manchester City y de la Selección de España, muchos se preguntaron por qué el atacante sudamericano no se dejó el premio como mejor jugador de la temporada.

En La Teja conversamos con Alex Mazón, periodista de Deportes Monumental y conocido aficionado merengue, y con el exjugador de Alajuelense, Pablo Izaguirre, quienes analizaron qué pudo haber pasado con el futbolista brasileño.

LEA MÁS: Saprissa vs. Comunicaciones: La Teja le regala entradas en palco para un juego vital del Monstruo

Jeyland Mitchell secó a Vinicius en el partido entre Costa Rica y Brasil de la Copa América, el 24 de junio anterior. AFP. (Sergio)

Razones

Para Mazón, Vinicius tiene méritos de sobra para haberse dejado el Balón de oro, al igual que su compañero Dani Carvajal, pero hubo algo en su personalidad que lo pudo perjudicar.

“Tal vez, los berrinches que hacía influyeron, porque en el Madrid daban por un hecho de que lo iba a ganar. Me llama la atención que lo gane Rodri, pero no niego que es un jugadorazo, y el discurso que dio hoy (lunes) es para enmarcarlo, todo lo contrario a Vinicius.

“Siento que esta es una campaña contra el Real Madrid, como entidad, y contra Florentino Pérez por el tema de la Súper Liga. Es como una guerra que tiene la UEFA; para mí, personalmente, es una sacada de clavo”, afirmó.

LEA MÁS: Rodri: el volante que le pasó por encima a Vinicius Jr. y le arrebató el Balón de Oro 2024

Por su parte, para Izaguirre la Copa América pudo ser un factor que le jugara en contra al futbolista. El sudamericano quedó en cuarto lugar en la competencia regional y uno de los partidos que lo marcó fue el encuentro con Costa Rica, que finalizó con empate 0-0, el 24 de junio.

“Si Brasil y Vinicius lo hubieran hecho bien en la Copa América, tal vez, esto hubiera inclinado la balanza a su favor. El partido en el que Jeyland Mitchell lo marcó fue el juego que, prácticamente, le dio el pasaporte a su venta, por lo bien que lo hizo, teniendo en frente a un rival como Vinicius.

“Él venía bien con el Madrid, pero cuando es con la Selección, las cosas cambian”, expresó.

Para algunos, el portero Emiliano Martínez, de la Selección Argentina no tuvo que ganar el premio Lev Yashin. AFP. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Desvalorizado

Para el comunicador de Monumental, el Balón de Oro dejó de tener valor desde hace años.

“(Lionel) Messi ganó el año pasado, cuando no tenía los atestados, pero se lo terminaron dando. Igual se lo entregaron en el 2010, cuando lo merecían Xavi e Iniesta, porque fueron campeones del mundo.

LEA MÁS: Vinicius envió contundente mensaje luego de perder el Balón de Oro 2024

“Lo de Lamine Yamal no me sorprende, no había dudas de que es el mejor, pero no entiendo cómo ganó el Dibu Martínez al mejor portero, habiendo otros mejores que él, como Thibaut Courtois o Marc-André ter Stegen, porque había otros futbolistas que lo merecían más”, añadió.

Al exjugador de Alajuelense le preocupa que el nombre del ganador se haya filtrado antes de la ceremonia.

“En el Real Madrid pensaban que lo había ganado Vinicius y como no se lo dieron no asistieron a la gala. No sé si esto es bueno o malo para la organización, que se revele un dato así antes de tiempo”, añadió.