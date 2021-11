“Bolillo” Gómez confirma a Rommel Quioto como delantero ante Costa Rica

El delantero hondureño Rommel Quioto será el titular en el partido de este martes contra Costa Rica, según reveló el técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez en la conferencia de prensa.

Rommel Quioto se recuperó y será un peligro para la defensa tica. Foto La Prensa. Rommel Quioto se recuperó y será un peligro para la defensa tica. Foto La Prensa. (Tomado de La Prensa de Honduras)

El juego es parte de la jornada ocho de la eliminatoria de la Concacaf, que será fundamental para ambos equipos que buscan mantener una llamita de esperanza encendida.

“Lo de nosotros realmente es ganar. No me puedo poner a pensar si estamos eliminados porque se pone muy cuesta arriba. Los muchachos no abandonan la selección y eso es querer la camiseta”, dijo Gómez.

“La idea es someter a Costa Rica con nuestro fútbol y nuestro juego”, afirmó el técnico de la H.

Quioto era duda por una lesión, pero Gómez confirmó que se recuperó satisfactoriamente. El atacante podría estar acompañado por Alberth Elis y Bryan Moya.

Tras caer por primera vez en la eliminatoria en Estados Unidos, México necesita reaccionar el martes ante el invicto Canadá para mantener una plaza directa al Mundial de Catar-2022 frente a la amenaza de Panamá.

Honduras entrenó en el CAR en Turrúcares de Alajuela. Fenafuth Honduras entrenó en el CAR en Turrúcares de Alajuela. Fenafuth (Fenafuth)

La jornada se pondrá en marcha a las 4 de la tarde en el estadio Nacional de Kingston, donde Jamaica recibirá a una Estados Unidos con la moral reforzada después de su triunfo del viernes ante México por 2-0.

El equipo de las barras y las estrellas ascendió al liderato del grupo con 14 puntos, los mismos que los aztecas, y ahora confía en mantener la racha en Kingston, donde Jamaica no conoce la victoria en estas eliminatorias.

El seleccionador Gregg Berhalter podría volver a reservar a su estrella Christian Pulisic (Chelsea) para la segunda parte al estar saliendo de una lesión de tobillo.

El técnico sí está obligado a encontrar relevos para el central Miles Robinson, expulsado el viernes, y el mediocampista Weston McKennie, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Jamaica, sexto de la tabla con 6 puntos, tendrá que rehacerse del decepcionante 1-1 del viernes en El Salvador.

Los ‘Reggae Boyz’ dejaron escapar dos puntos al encajar el gol del empate en el minuto 90 y están forzados a buscar un triunfo frente al líder.

México se congela

Un México herido afronta una complicada prueba ante Canadá, única invicta y tercera del grupo con 13 puntos, a partir de las 7:05 de la noche.

Un nuevo tropiezo del Tri le haría retroceder como mínimo a la tercera plaza y le pondría a tiro de Panamá.

El seleccionador Gerardo “Tata” Martino podrá recuperar a uno de sus dos centrales habituales, Néstor Araujo, para restaurar una defensa que mostró gran inseguridad ante Estados Unidos.

Comandada por su joven estrella Alphonso Davies (del Bayern de Múnich), Canadá aspira a seguir sumando en el camino hacia el segundo mundial de la historia, a 36 años de su debut en México 1986.

Entusiasmo

Con su remontada en Honduras, Panamá dio otra muestra de por qué es la selección revelación de estas eliminatorias junto a Canadá.

El martes, a partir de las 8:05 p.m., tendrá la oportunidad de sumar tres puntos ante su afición que podrían empujarlo a las posiciones de acceso directo a la Copa del Mundo.

Su rival, El Salvador, es séptimo del grupo con 6 puntos y es otro de los equipos necesitados de una dinámica ganadora para no quedar definitivamente descolgado de la pelea.