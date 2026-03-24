Bombazo en la radio: Una de las principales figuras de Deportivas Columbia se va a Teletica

Una de las principales figuras de Deportivas Columbia tiene todo listo para cambiar de emisora.

Este lunes, trascendió que el periodista Leonardo Cordero, más conocido como el Mundialista dejará Columbia y hará nueva vida en Teletica Radio.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que la llegada de Leo Cordero a la emisora de La Sabana es un hecho. Este medio intentó localizar a Cordero, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

Todo está listo para que el periodista Leonardo Cordero se integre al equipo de Teletica Radio. Foto: Instagram Leo Cordero. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

Unos días más

La fuente añadió que don Leo, como es conocido en el ambiente futbolero, debe seguir con Columbia por un mes más, hasta finalizar su preaviso y por eso, aún no quiere oficializar su salida de la emisora.

“Aún tiene contrato con Columbia y por respeto a sus actuales patronos no quiere confirmar su salida. Estuvo en la radio por ocho años y cree que no le parece correcto salir a dar detalles de su nuevo empleo”, comentaron a este medio.