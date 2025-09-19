Bombazos de última hora: así se movió el mercado de fichajes al cierre

Herediano fue uno de los más sacudidos al cierre del mercado de fichajes. (JOHN DURAN/John Durán)

El mercado de fichajes para el torneo de Apertura 2025 cierra este jueves, a las 11:59 p.m. y hay clubes que corrieron hasta el final para hacer ajustes de última hora.

A lo largo de la semana, instituciones como Cartaginés y Liberia contrataron nuevos jugadores, para seguir trabajando por colocarse en los primeros lugares de la tabla y a continuación les mostramos cómo se movió la cosa cerquita el límite.

Según confirmó el departamento de prensa de la Unafut, el mercado cerró el miércoles, a las 11:59 de la noche, para transferencias internacionales y entre ligas.

LEA MÁS: Cartaginés se armó con jugador por cubrir la posición por la que tanto ha sufrido

O sea, si se querían hacer nuevas contrataciones, los equipos tenían tiempo hasta el miércoles a las 11:59 p.m. Este jueves se cierra para movimientos internos y renovaciones.

Acá un repaso de los movimientos de estos últimos días:

Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

Saprissa

Llegadas: Los morados no hicieron nuevas contrataciones desde la llegada de Marcos Escoe, el 8 de agosto pasado.

Salidas: Samir Taylor y Ryan Bolaños.

LEA MÁS: El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

Alajuelense

Llegadas: Los rojinegros ficharon al defensor central Giankarlo Romulus González, de 19 años, quien estaba en el Alto Rendimiento en el Municipal Liberia.

Salidas: Los rojinegros no reportaron salidas.

Cartaginés

Llegadas: José Andrés Rodríguez Chiroldes y Geancarlo Castro.

Salidas: Los brumosos no tuvieron salidas de última hora.

Francisco Rodríguez llegó al Municipal Liberia. Prensa ML. (Liberia /Liberia)

Herediano:

Llegadas: Kenneth Vargas.

Salidas: Fernán Faerron, Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson, Randy Vega.

Pérez Zeledón

Los generaleños no tuvieron movimientos recientes.

Municipal Liberia

Llegadas: Kevin Cabezas, Francisco Rodríguez y Shawn Johnson.

Salidas: Geancarlo Castro y Deyverjen Matthews.

Guadalupe

Llegadas: Greivin Méndez y Samir Taylor.

Salidas: Los guadalupanos reportaron salidas al cierre.

Puntarenas FC

Los porteños no hicieron movimientos estos días.

Ryan Bolaños jugará para Sporting. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Sporting FC

Llegadas: Luis Díaz y Ryan Bolaños.

Salidas: Youstin Salas.

San Carlos

Los Toros estuvieron calmados esta semana.