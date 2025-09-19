Bombazos de última hora: así se movió el mercado de fichajes al cierre

El mercado de fichajes para el torneo de Apertura 2025 cierra este jueves, a las 11:59 p.m. y hay clubes que corrieron hasta el final para hacer ajustes de última hora.
A lo largo de la semana, instituciones como Cartaginés y Liberia contrataron nuevos jugadores, para seguir trabajando por colocarse en los primeros lugares de la tabla y a continuación les mostramos cómo se movió la cosa cerquita el límite.
Según confirmó el departamento de prensa de la Unafut, el mercado cerró el miércoles, a las 11:59 de la noche, para transferencias internacionales y entre ligas.
O sea, si se querían hacer nuevas contrataciones, los equipos tenían tiempo hasta el miércoles a las 11:59 p.m. Este jueves se cierra para movimientos internos y renovaciones.
Acá un repaso de los movimientos de estos últimos días:
Saprissa
Llegadas: Los morados no hicieron nuevas contrataciones desde la llegada de Marcos Escoe, el 8 de agosto pasado.
Salidas: Samir Taylor y Ryan Bolaños.
Alajuelense
Llegadas: Los rojinegros ficharon al defensor central Giankarlo Romulus González, de 19 años, quien estaba en el Alto Rendimiento en el Municipal Liberia.
Salidas: Los rojinegros no reportaron salidas.
Cartaginés
Llegadas: José Andrés Rodríguez Chiroldes y Geancarlo Castro.
Salidas: Los brumosos no tuvieron salidas de última hora.
Herediano:
Llegadas: Kenneth Vargas.
Salidas: Fernán Faerron, Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson, Randy Vega.
Pérez Zeledón
Los generaleños no tuvieron movimientos recientes.
Municipal Liberia
Llegadas: Kevin Cabezas, Francisco Rodríguez y Shawn Johnson.
Salidas: Geancarlo Castro y Deyverjen Matthews.
Guadalupe
Llegadas: Greivin Méndez y Samir Taylor.
Salidas: Los guadalupanos reportaron salidas al cierre.
Puntarenas FC
Los porteños no hicieron movimientos estos días.
Sporting FC
Llegadas: Luis Díaz y Ryan Bolaños.
Salidas: Youstin Salas.
San Carlos
Los Toros estuvieron calmados esta semana.