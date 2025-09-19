Deportes

Bombazos de última hora: así se movió el mercado de fichajes al cierre

El mercado de fichajes del torneo de Apertura tuvo algunos movimientos al cierre

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Herediano fue uno de los más sacudidos al cierre del mercado de fichajes. (JOHN DURAN/John Durán)

El mercado de fichajes para el torneo de Apertura 2025 cierra este jueves, a las 11:59 p.m. y hay clubes que corrieron hasta el final para hacer ajustes de última hora.

A lo largo de la semana, instituciones como Cartaginés y Liberia contrataron nuevos jugadores, para seguir trabajando por colocarse en los primeros lugares de la tabla y a continuación les mostramos cómo se movió la cosa cerquita el límite.

Según confirmó el departamento de prensa de la Unafut, el mercado cerró el miércoles, a las 11:59 de la noche, para transferencias internacionales y entre ligas.

LEA MÁS: Cartaginés se armó con jugador por cubrir la posición por la que tanto ha sufrido

O sea, si se querían hacer nuevas contrataciones, los equipos tenían tiempo hasta el miércoles a las 11:59 p.m. Este jueves se cierra para movimientos internos y renovaciones.

Acá un repaso de los movimientos de estos últimos días:

Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC.
Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

Saprissa

Llegadas: Los morados no hicieron nuevas contrataciones desde la llegada de Marcos Escoe, el 8 de agosto pasado.

Salidas: Samir Taylor y Ryan Bolaños.

LEA MÁS: El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

Alajuelense

Llegadas: Los rojinegros ficharon al defensor central Giankarlo Romulus González, de 19 años, quien estaba en el Alto Rendimiento en el Municipal Liberia.

Salidas: Los rojinegros no reportaron salidas.

Cartaginés

Llegadas: José Andrés Rodríguez Chiroldes y Geancarlo Castro.

Salidas: Los brumosos no tuvieron salidas de última hora.

Francisco Rodríguez, Shawn Johnson, Liberia
Francisco Rodríguez llegó al Municipal Liberia. Prensa ML. (Liberia /Liberia)

Herediano:

Llegadas: Kenneth Vargas.

Salidas: Fernán Faerron, Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson, Randy Vega.

Pérez Zeledón

Los generaleños no tuvieron movimientos recientes.

Municipal Liberia

Llegadas: Kevin Cabezas, Francisco Rodríguez y Shawn Johnson.

Salidas: Geancarlo Castro y Deyverjen Matthews.

Guadalupe

Llegadas: Greivin Méndez y Samir Taylor.

Salidas: Los guadalupanos reportaron salidas al cierre.

Puntarenas FC

Los porteños no hicieron movimientos estos días.

Partido Saprissa Santa Ana
Ryan Bolaños jugará para Sporting. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Sporting FC

Llegadas: Luis Díaz y Ryan Bolaños.

Salidas: Youstin Salas.

San Carlos

Los Toros estuvieron calmados esta semana.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseCartaginésTorneo de Apertura 2025Fichajes
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.