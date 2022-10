Boxeadora tica que busca título mundial también le entró al fútbol... ¿por qué lo dejó?

Julianna “la China” Rodriguez, quien enfrentará este jueves 13 de octubre a la panameña Sayda Mosquera por el título Mundial Oro de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) también jugó fútbol desde temprana edad.

Sin embargo, los deportes colectivos no eran lo suyo y encontró en el boxeo su pasión y hoy su dedicación la tiene a las puertas de un título mundial.

Sayda Mosquera y la China Rodríguez tendrán un gran combate este jueves. (Cortesía)

Julianna peleará en el salón El Greco del Hotel Barceló San José a las 8:00 p.m. y el combate será transmitido en vivo de TDMas. La pelea es a diez asaltos.

“Si hablamos de la parte física, hicimos un trabajo muy bueno con Wílmer “el Tigre” Hernández, nos faltan los últimos detalles, pero es el trabajo del entrenador, si hablo de la parte emocional nos preparamos bien para la pelea, sabemos lo que trae, a ella le gusta el show, le gusta hablar, somos más reservados. Será una pelea física hasta el sexto asalto y luego mental si se extiende a los diez.

Julianna Rodríguez con algunos de sus amigos atletas, Melissa Calvo, Sherman Guity y José Pablo Gil. (Cortesía )

-¿Cree que sea su pelea más difícil a nivel profesional?

Claro, es la más fuerte de las que he enfrentado, es de cuidado, ha peleado con Jacky “la Princesa” Nava, con las campeonas del mundo en las 122 libras. Es la segunda vez que baja a 118, viene de España donde peleó con una exatleta olímpica. Tiene pegada, no es tan técnica ni raṕida.

Comité Olímpico y Asociación de Boxeo ocultaron a boxeadora que había una invitación a las Olimpiadas

- Entrenar con la misma gente que lo hace David “Medallita” Jiménez, ¿le da confianza?

Se aprende mucho, tener a Medallita allí es un punto importante, cuando uno quiere crecer necesita un guía que lo impulse a cada momento, que uno pueda decir: “tengo que sobrepasar a esa persona o seguirle el ritmo” y Wílmer siempre está detrás exigiendo.

Julianna dice que en la calle no se mete en problemas. (Cortesía )

- Usted siempre ha dicho admirar a Yokasta Valle y a Hannah Gabriels, ¿tiene relación con ellas, le dan consejos?

Tengo más relación con Hannah porque llegaba a hacer sparring en la selección, hay más contacto en Instagram y en otros eventos. Una vez le abrí una cartelera. Con Yoka estuve en una entrevista, conversamos de todo. Son referentes, abrieron el paso, pero quiero llevarlo de otra manera, a mi manera.

- También ha dicho que quiere ser campeona del mundo absoluta.

Claro que sí, este título si se da, es como lo planeamos, nos coloca en el top 5, en la AMB y ya eso nos da paso para poder retar a la campeona absoluta.

-¿Cómo llegó al boxeo?

De pequeña me llamaban la atención los combates, estaba rodeada de primos y vecinos hombres en Desamparados y había que defenderse, no en mal sentido, pero el hombre es más brusco, uno se acopla a eso y mi carácter es de jugar brusco. Me metí al fútbol, pero no funcioné, era un deporte de conjunto y no. Una compañera de colegio me dijo que fuéramos a entrenar box y me quedé. Al mes ya estaba peleando.

Desamparadeña apunta a ser la siguiente gran estrella del boxeo femenino tico

- Y lo del fútbol, ¿cómo fue?

Con un equipo de Desamparados y luego con el cole, era defensa. Me metí porque andaba buscando en qué meterme.

- ¿Alguna vez ha peleado fuera de un ring?

Me da pánico, es diferente. En el ring, hay reglas. No me gusta buscar problemas, ando en lo mío.