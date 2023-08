Brandon Aguilera denuncia a una persona que le está haciendo daño

Brandon Aguilera a punta de esfuerzo se ganó la confianza del cuerpo técnico. Foto: Cortesía Nottingham Forest

Brandon Aguilera, volante costarricense del Nottingham Forest, de la Premier League de Inglaterra, enfrente un problema cada vez más común en las redes sociales, especialmente para los famosos.

Hay una persona en Facebook haciéndose pasar por el futbolista, que sube fotos, hace publicaciones y comentarios como si fuera él, situación que ha tratado de combatir sin éxito afirma.

Al no poder hacer que cierren el perfil que se está haciendo pasar por él, mediante sus redes sociales en Instagram y X, el antiguo Twitter, pidió ayuda a sus seguidores.

“Hace mucho tiempo esta cuenta falsa en Facebook hace publicaciones, responde comentarios y manda mensajes a personas haciéndose pasar por mí. Desde que me di cuenta he tratado con mi familia y amigos denunciarla para intentar que sea eliminada pero no se ha podido por la cantidad de seguidores que tiene, si alguien sabe cómo puedo eliminarla se lo agradecería”, consultó.

Aguilera adjuntó un video en el que muestra las publicaciones de su impostor, quien publica hasta fotos personales y de sus entrenamientos en Inglaterra, lo que muestra que lo tienen bien marcado.

Además compartió cuál es su única cuenta en Facebook para que nadie se vaya pollo, a la cual puede acceder en este enlace.

LEA MÁS: Brandon Aguilera ya se echó a la bolsa a jugadores del primer equipo del Nottingham Forest