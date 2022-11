Brandon Aguilera reveló una de las cosas de las que más se cuida para no perder el piso

Brandon Aguilera apunta a grandes cosas en Qatar 2022. Foto: Prensa Fedefútbol

Una cuota importante de los seleccionados para Qatar 2022 son jóvenes. 16 futbolistas enfrentan su primer mundial y algunos hacen sus primeras armas en en el fútbol.

Uno de los referentes de esta generación joven es el volante Brandon Aguilera. El talentoso volante se cuida que los halagos y las expectativas de lo que pinta como una gran carrera no le hagan perder el piso.

El naranjeño jugará la Copa del Mundo como jugador del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, aunque bien es cierto que no se sabe si irá a ese equipo en enero o será cedido a préstamo.

Acuerpado por los líderes de la Selección, Aguilera reconoce que se cuida de muchas cosas como las redes sociales para no distraerse de lo que realmente importa

“Aprendo acercándome a los más grandes, sin descuidar cada detalle. A veces nos enfocamos en cosas que nos pueden distraer, como lo son las redes sociales, pero no podemos perder de vista nuestro objetivo para poder disfrutar de esto y llegar muy alto”, dijo a los medios presentes en Kuwait.

Muchos señalan a Brandon como el sucesor de Bryan Ruiz en la media cancha de la Sele y le ven condiciones para pelear de una vez un lugar en el once titular.

“Siempre he estado para competir siento yo, tengo toda la emoción y alegría del mundo. Disfrutar esto, que es lo que más me gusta.

“Tengo todas las ansías que el mundial empiece, de jugar, hacer las cosas bien, ya sea que me den cinco, diez minutos o todo el partido, lo que me toque jugar, tengo muchas ganas. La edad creo que es solo un número y me toca hacer las cosas bien, independientemente de cualquier cosa”, destacó.

La Sele completó su segundo día de entrenamiento en Kuwait, en el campamento previo a la Copa del Mundo y se prepara para el amistoso del 17 de noviembre ante Irak.