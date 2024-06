Brandon Aguilera se fue con un tesoro invaluable de dos estrellas brasileñas

Brandon Aguilera se llevó camiseta de Brasil se llevó una camiseta de Rodrygo de la Selección de Brasil firmada por Neymar. Foto: Javier Carvajal

Brandon Aguilera, volante de la Selección de Costa Rica, se llevó lo que sería un tesoro invaluable para cualquier coleccionista amante del fútbol, algo tan raro como único por el que pagarían muchísimo.

Una camiseta de Rodrygo con la Selección de Brasil firmada por Neymar es algo que pudiera ser que solo tenga en el mundo el jugador tico del Nottingham Forest de Inglaterra, ¿Cómo la consiguió?

“Le dije que si podía tener la camiseta, me dijo que sí y al final me la dio, es un detalle muy bonito y ahora que iba caminando por el pasillo vi a Neymar y me la pudo firmar”, contó el naranjeño a La Teja.

Brandon iba con una sonrisa de oreja a oreja con semejante recuerdazo, el cual sin duda guardará de manera muy especial porque además refleja el esfuerzo de la Sele este lunes para empatar con Brasil.

“Partidos como estos marcan muchísimo, como dice el dicho: ‘es una raya más al tigre’, tener a los 20 años partidos así, te hacen crecer muchísimo, muchas experiencias, aprender de esto también, de la calidad del rival, del nivel en el que juegan, es algo para seguir en una mejora continua y la visualización de que podemos sacar buenos frutos para lo que viene”, agregó.